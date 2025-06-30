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Україна провела нову операцію "Павутина" на території Росії - що відомо про наслідки

Юрій Берендій
30 червня 2025, 03:25
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Сили оборони провели результативну операцію, знищивши щонайменше два Су-34, що стало серйозним ударом по авіації РФ, заявив військовий аналітик.
Україна провела нову операцію 'Павутина' на території Росії - що відомо про наслідки
Україна провела успішний удар по території РФ / Колаж Главред, фото: скріншоти із відео

Про що сказав Мусієнко:

  • СБУ та ССО провели успішну операцію та змогли знищити щонайменше 2 Су-34
  • Вартість одного Су-34 приблизно 50 мільйонів доларів
  • Операція нагадує спецоперацію "Павутина"

Сили оборони України завдали успішного удару по російському військовому аеродрому "Маринівка" у Волгоградській області, знищивши щонайменше два багатоцільові винищувачі Су-34. Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ розповів військовослужбовець тероборони та військовий аналітик Олександр Мусієнко.

За його словами, ця операція нагадує спецоперацію "Павутина", коли українські безпілотники атакували аеродроми стратегічної авіації глибоко в тилу РФ. Вартість одного такого Су-34 оцінюється приблизно у 50 мільйонів доларів.

відео дня

"Кремль, звісно, не визнає, що російській авіації завдано великої шкоди. Але це все видно в соцмережах, це неможливо приховати, як би не намагалися російська пропаганда та російські спецслужби регулювати інформаційний простір. Українська операція продемонструвала серйозну вразливість Росії. Удар по аеродрому у Волгоградській області я називаю "Маленька павутинка". Це була не велика спецоперація "Павутина", але з таких маленьких буде витися подальша "Павутина", — вважає він.

Він додав, що знищення й пошкодження чотирьох винищувачів Су-34 стало серйозним ударом для Росії.

Військовий аналітик Олександр Мусієнко підкреслив, що спільна спецоперація Служби безпеки України та Сил спеціальних операцій ЗСУ була надзвичайно ефективною — два літаки повністю знищено, ще два потребують тривалого ремонту. Всі чотири машини були готові до бойових вильотів і мали завдавати ударів по Україні.

Крім того, українським безпілотникам вдалося знищити технічну інфраструктуру аеродрому "Маринівка", що суттєво ускладнило його подальше використання.

"Надалі ми будемо бачити збільшення ударів по російській території. Якщо у Росії є терористичні та агресивні плани, то в нас є свої плани для того, щоб захищатися, оборонятися і завдавати ударів по військових об’єктах на території Росії. І наша кампанія передбачає на літо-осінь завдання ударів по таких об’єктах", — резюмував Мусієнко.

Україна провела нову операцію 'Павутина' на території Росії - що відомо про наслідки
Су-34 / Інфографіка: Главред

Удари по Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 27 червня Служба безпеки України спільно з Силами спеціальних операцій за допомогою дронів дальнього радіуса дії знищили два російські винищувачі-бомбардувальники Су-34 на авіабазі в Маринівці, Волгоградська область. Ще два літаки було пошкоджено. Про це повідомила пресслужба СБУ.

28 червня у місті Брянськ на території РФ було завдано ударів по об'єктах військового призначення. За даними джерел РБК-Україна в українській розвідці, зранку мешканці повідомляли про гучні вибухи та стрілянину, а також про появу невідомих безпілотників у небі.

Згодом стало відомо, що підрозділи Головного управління розвідки Міноборони України у взаємодії з іншими компонентами Сил оборони в суботу успішно вразили склади з боєприпасами російських військ у Брянській області. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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Хто такий Олександр Мусієнко

Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

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війна в Україні Удари вглиб РФ Операція "Павутина"
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