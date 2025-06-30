Микола Луценко з "Миколиної погоди" вперше розповів про тюремний термін

Луценка та його однокурсника звинуватили у вбивстві.

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Микола Луценко зараз - ведучий розповів, як потрапив до в'язниці / колаж: Главред, фото: facebook.com/ranok.ictv.ua, Скриншот YouTube

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Український ведучий Микола Луценко відомий на телебаченні завдяки програмі "Миколина погода" - про кліматичні зміни він завжди розповідав із харизмою і помітним оптимізмом. На жаль, у його долі були і "грозові" дні.

Так в інтерв'ю для Аліни Доротюк 71-річний Микола Миколайович розповів, що сидів у в'язниці за злочин, якого не скоював. Це сталося з ним ще в студентстві, 1980 року: разом із однокурсником по Київському Національному університету імені Карпенка-Карого, актором Віктором Андрієнком, Луценко гуляв Києвом. Біля готелю "Русь" їм зустрілися румунські туристи, які запропонували придбати джинси. В умовах тотального дефіциту Радянського Союзу це здалося студентам вельми привабливою ідеєю. Після здійснення покупки Миколу і Віктора скрутили агенти КДБ.

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Спершу їх допитували з приводу свідчень, даних підставними свідками, цікавилися, чи не отримали вони від інтуристів антирадянську літературу, а потім - відвели у відділок. "Ми думали, зараз нас відпустять. Ніфіга! Забирають нас і ведуть у відділок. Ми сидимо там ніч, а вже зранку нас везуть у Печерський суд. Звинуватили, що ми вбивали румунів", - згадує ведучий.

Микола Луценко зараз - ведучий розповів, як потрапив до в'язниці / instagram.com/dorotiuk_

Пізніше справу Луценка й Андрієнка перекваліфікували на "хуліганство", але і в цьому випадку вона була повністю сфабрикованою - ні постраждалих, ні заяви, ні складу злочину, як такого. Проте студентів посадили на 15 діб.

На жаль, на цьому їхні проблеми не закінчилися, адже, за спогадами Миколи Миколайовича, після того, як їх випустили, їх ледь не вигнали з університету, і деякі близькі друзі стали сприймати їх вороже.

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Хто така Аліна Доротюк? Аліна Доротюк - українська ведуча, інтерв'юерка, журналістка, блогерка. Спеціалізується на світській журналістиці. Брала участь у створенні таких проєктів, як "Неймовірні історії кохання", "Неймовірна правда про зірок", "Зірковий шлях". Веде іменний канал на YouTube (124 тис. підписників), у якому викладає інтерв'ю з відомими особистостями сучасної України.

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