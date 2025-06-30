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"Влупить" +5 і литимуть дощі: синоптики попереджають про негоду у декількох областях

Ангеліна Підвисоцька
30 червня 2025, 19:22
317
За кілька днів Україну накриє сильна спека. Температура повітря підвищиться до +35 градусів.
погода
Прогноз погоди в Україні на 1 липня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода вночі 1 липня
  • Коли температура повітря підвищиться до +35 градусів
  • У яких областях будуть дощі

Погода в Україні 1 липня буде місцями теплою, але місцями вітряною та дощовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що з 3 по 5 липня буде сильна спека - 28-35 градусів тепла. 1 липня буде свіжа температура повітря - 20-25 градусів тепла. Також буде рвучкий вітер. На північному сході очікуються дощі.

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Очікується, що 5-6 липня буде невеликий спад спеки, але вже 7-8 липня знову столицю атакують високі температури.

Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

'Влупить' +5 і литимуть дощі: синоптики попереджають про негоду у декількох областях
Прогноз погоди в Україні на 1 липня / фото: ventusky

Погода 1 липня

В Україні 1 липня буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують короткочасні дощі у північно-східних областях. Вітер буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Також очікуються сильні пориви вітру у південно-східних областях - 15-20 м/с.

"Температура вночі 10-15°, у південній частині до 18°; вдень 18-23°, на півдні країни та Закарпатті до 27°; в Карпатах вночі 5-10°, вдень 14-19°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +27

За даними meteoprog, 1 липня в Україні буде досить тепла погода. Найтепліше буде в Херсонській і Миколаївській областях. Там температура повітря підвищиться до +16...+27 градусів. Найнижча температура буде в Сумській і Харківській областях. Там температура повітря підвищиться до +12...+19 градусів.

'Влупить' +5 і литимуть дощі: синоптики попереджають про негоду у декількох областях
Прогноз погоди в Україні на 1 липня / фото: meteoprog

Погода 1 липня у Києві

У Києві 1 липня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день прогнозують короткочасний дощ з грозами. Вітер в цей день буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Також можливі пориви вітру - 15-18 м/с.

"Температура вночі 13-18°, вдень 20-25°; у Києві вночі 14-16°, вдень 21-23°", - повідомляє Укргідрометцентр.

'Влупить' +5 і литимуть дощі: синоптики попереджають про негоду у декількох областях
Прогноз погоди в Україні на 1 липня / фото: meteoprog

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, температура впаде до +7 градусів – коли в Україну прийдуть дощі та сильний вітер. З’явився прогноз погоди на тиждень з 23 по 29 червня.

Також раніше повідомлялося, що українців попередили про погіршення погоди – стало відомо, де лютуватиме негода. У деяких регіонах України оголосили жовтий рівень небезпеки.

Нагадаємо, магнітна буря влупила з новою силою – Україна під атакою "жовтого" шторму. Упродовж 22–24 червня очікується помірна геомагнітна активність, яка може вплинути на самопочуття метеочутливих людей.

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Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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