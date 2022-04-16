Уральських танкістів спалили разом з технікою: ЗСУ рознесли колону орків на Чернігівщині

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У Чернігівській області бійці Збройних сил України розгромили колону російських окупантів.

Представники однієї з ОТГ Чернігівської області показали наслідки роботи ЗСУ - залишки військової техніки окупантів, серед якої навіть шапка одного з російських солдатів на розбитому танку, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в Facebook.

"Крутівська ОТГ на Чернігівщині оприлюднила фотографії залишків техніки 90-ї танкової дивізії (місце базування – Єкатеринбург). Окупанти саме цієї дивізії місяць перебували в Ніжинському районі області", - йдеться в повідомленні.

"На фото - результат роботи Збройних Сил України. Коли саме була розбита ця російська колона, і стільки росіян було знищено, не уточнюється", - додали в Генштабі.

Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

У ніч на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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