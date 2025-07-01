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Нові обмеження на горизонті: що зміниться для водіїв уже цього тижня

Руслан Іваненко
1 липня 2025, 00:55
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Перевізники мають планувати маршрути з урахуванням теплових обмежень, щоб уникнути штрафів і затримок у доставці.
Авто, полиция
Контроль за дотриманням правил здійснюватимуть Укртрансбезпека та Нацполіція / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Читайте в матеріалі:

  • Які обмеження чекають водіїв вантажівок цього літа
  • Хто отримає винятки з правил і чому
  • Як спекотна погода вплине на логістику в Україні

Наступного тижня у більшості регіонів України очікується спекотна погода. У зв’язку з цим влада попереджає про можливе запровадження теплових обмежень для руху великовантажного транспорту у великих містах, повідомляє "Твоя Машина".

Відповідно до чинного законодавства — закону "Про дорожній рух" та постанови Кабміну №879 — при температурі повітря +28°C і вище місцева влада має право забороняти в’їзд вантажівок масою понад 24 тонни з навантаженням на вісь більше 7 тонн.

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Причина — високі температури сприяють руйнуванню дорожнього покриття через великий тиск від важких автомобілів, що щороку завдає мільйонних збитків.

Теплові обмеження можуть діяти постійно під час спекотної погоди, з встановленням відповідних знаків і попереджень. За порушення правил передбачені штрафи, а контроль здійснюють Укртрансбезпека та Національна поліція.

Винятки роблять для вантажівок, які перевозять небезпечні вантажі, швидкопсувні продукти, живих тварин або рятувальну техніку — їм дозволено в’їзд навіть у спеку. В інших випадках перевізникам варто враховувати можливі складнощі з логістикою і планувати маршрути заздалегідь.

З 3 липня, за прогнозами синоптиків, у багатьох регіонах температура повітря перевищить +28°C, тож коригування планів варто розпочати вже зараз.

Штрафи для водіїв в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, через недбалість водіїв можуть виникати штрафи за номерні знаки. Найпоширеніші порушення: забруднені номери, які не читаються з 20 метрів; ненадійне кріплення, через яке номер може загубитися; неправильне розташування знака.

Також в Україні посилили відповідальність за керування транспортом без водійського посвідчення відповідної категорії. Багато водіїв досі керуються застарілою інформацією і не підозрюють, що порушення, за яке раніше накладали штраф у кількасот гривень, тепер може обійтись у десятки тисяч.

Крім того, у застосунку "Дія" додали нову послугу для водіїв - заміну техпаспорта онлайн. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.

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Що відомо про видання "Твоя машина"?

Український автомобільний ресурс "Твоя машина" – щоденне інтернет-видання для автолюбителів в Україні. Воно публікує автомобільні новини, статті з відео і фотографіями. Видання зачіпає найрізноманітніші теми на автомобільну тематику, йдеться в описі сайту.

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