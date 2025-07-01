Нові обмеження на горизонті: що зміниться для водіїв уже цього тижня

Читайте в матеріалі:
- Які обмеження чекають водіїв вантажівок цього літа
- Хто отримає винятки з правил і чому
- Як спекотна погода вплине на логістику в Україні
Наступного тижня у більшості регіонів України очікується спекотна погода. У зв’язку з цим влада попереджає про можливе запровадження теплових обмежень для руху великовантажного транспорту у великих містах, повідомляє "Твоя Машина".
Відповідно до чинного законодавства — закону "Про дорожній рух" та постанови Кабміну №879 — при температурі повітря +28°C і вище місцева влада має право забороняти в’їзд вантажівок масою понад 24 тонни з навантаженням на вісь більше 7 тонн.
Причина — високі температури сприяють руйнуванню дорожнього покриття через великий тиск від важких автомобілів, що щороку завдає мільйонних збитків.
Теплові обмеження можуть діяти постійно під час спекотної погоди, з встановленням відповідних знаків і попереджень. За порушення правил передбачені штрафи, а контроль здійснюють Укртрансбезпека та Національна поліція.
Винятки роблять для вантажівок, які перевозять небезпечні вантажі, швидкопсувні продукти, живих тварин або рятувальну техніку — їм дозволено в’їзд навіть у спеку. В інших випадках перевізникам варто враховувати можливі складнощі з логістикою і планувати маршрути заздалегідь.
З 3 липня, за прогнозами синоптиків, у багатьох регіонах температура повітря перевищить +28°C, тож коригування планів варто розпочати вже зараз.
Штрафи для водіїв в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, через недбалість водіїв можуть виникати штрафи за номерні знаки. Найпоширеніші порушення: забруднені номери, які не читаються з 20 метрів; ненадійне кріплення, через яке номер може загубитися; неправильне розташування знака.
Також в Україні посилили відповідальність за керування транспортом без водійського посвідчення відповідної категорії. Багато водіїв досі керуються застарілою інформацією і не підозрюють, що порушення, за яке раніше накладали штраф у кількасот гривень, тепер може обійтись у десятки тисяч.
Крім того, у застосунку "Дія" додали нову послугу для водіїв - заміну техпаспорта онлайн. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.
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