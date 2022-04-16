Розвідка боєм нарвалася на потужний вогонь ЗСУ: під Херсоном знищили техніку РФ з піхотою

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Бійці 28 окремої механізованої бригади імені лицарів Зимового походу в Херсонській області розрахунком ПТРК Корсар знищили 3 російських Тигра, і одну БМП-3 і піхоту ворога.

Як розповіли українські захисники, поки бронемашини рашистів палали, екіпаж ще намагався рятуватися втечею, але шансів вижити у них вже не було.

"Колона російської техніки: один БМП-3 і три броньовані автомобілі Тигр рушили з тимчасово окупованого села в бік наших військ. Прорив, розвідка боєм або просто заблукали – наші розбирати не стали.

Військові підпустили решистів ближче, настільки близько, щоб в найбільш підходящий момент зробити кілька влучних пострілів. але Тигри спалахнули чотирма яскравими факелами: залишки екіпажу, що вижили від ударів протитанкових ракет ще спробували рятуватися з палаючої техніки, пустилися прямо, але куди їм бігти Серед степів українського півдня? не чекає", - додали в 28-й ОМБр.

/ Facebook/28brigade

/ Facebook/28brigade

/ Facebook/28brigade

/ Facebook/28brigade

/ Facebook/28brigade

Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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