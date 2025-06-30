Заморожені мільярди РФ починають рухатися: яку суму Канада передала Україні

Канада передає транші в межах ініціативи ERA, спрямованої на притягнення Росії до відповідальності за агресію.

https://glavred.net/economics/zamorozhennye-milliardy-rf-nachinayut-dvigatsya-kakuyu-summu-kanada-peredala-ukraine-10677629.html Посилання скопійоване

Україна отримує кошти з заморожених активів Росії для виплат постраждалим і відбудови зруйнованої інфраструктури. / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

Україна отримала 1,7 млрд доларів від Канади в межах ініціативи ERA

Загалом з початку року надійшло близько 17,6 млрд доларів із заморожених активів РФ

Кошти спрямовані на компенсації постраждалим та відбудову країни

Україна отримала від Канади близько 1,7 мільярда доларів у рамках ініціативи ERA — кошти, що надходять із заморожених російських активів. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

"Спільно з партнерами змушуємо Росію платити за вчинені нею злочини та руйнування. Від початку року із врахуванням останнього траншу отримали близько 17,6 млрд доларів за рахунок знерухомлених активів РФ", — йдеться у повідомленні Шмигаля. відео дня

Він подякував Канаді та усім учасникам програми, підкресливши важливість повної конфіскації заморожених коштів РФ.

"Вони потрібні для виплати компенсацій постраждалим від агресії та для відбудови нашої держави. Це також буде актом справедливості для попередження агресивних воєн у майбутньому", — заявив прем’єр.

Доля заморожених російських активів - новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія висловила готовність дозволити використання заморожених у Європі активів на суму понад 300 мільярдів доларів для відновлення України після війни, але наполягає, щоб частина цих коштів була спрямована на окуповані нею території. Про це повідомляє Reuters.

ЄС має свій вагомий інструмент впливу - заморожені російські активи на суму 200 мільярдів євро, що можуть суттєво змінити хід переговорів і посилити тиск на Москву. Про це пише Politico.

Деякі країни ЄС разом із головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн виступають проти передачі Україні заморожених активів Росії. Як зазначає Politico, Європа може піти на арешт цих коштів, щоб забезпечити собі місце в переговорах між США і РФ. Серед країн, які виступають проти передачі активів Києву, називають Францію, Німеччину, Італію та Іспанію, а також самого президента Єврокомісії.

Читайте також:

Заморожені активи РФ З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну західні країни заморозили активи Центрального банку Росії на суму близько 300 мільярдів доларів. Частина прибутку від цих коштів уже спрямовується на допомогу Україні. Наприкінці липня ЄС передав Україні перший транш із доходів активів РФ. Урсула фон дер Ляєн зазначила, що ці гроші призначені для підтримки оборони та відновлення України. Наприкінці жовтня стало відомо, що Велика Британія виділить Україні майже 3 мільярди доларів, використовуючи заморожені російські активи. Кредит від Британії призначений для бюджетної підтримки військових витрат України. Він спрямований на те, щоб країна інвестувала гроші в ключове обладнання для підтримки своїх зусиль у війні, розв'язаній Росією. Йдеться про протиповітряну оборону, артилерію та "ширшу підтримку обладнання".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред