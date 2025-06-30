Без ілюзій: військовий назвав реальні перспективи закінчення війни

Росія нарощує виробництво дронів та ракет для посилення наступальних можливостей у війні проти України.

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Експерт прогнозує тимчасову ставку Росії на дрони з можливим поверненням ракетних ударів / Колаж: Главред, фото: скріншот, Оперативне командування "Захід"

Коротко:

Війна РФ проти України не завершиться у 2025 році

Росія готує масштабне нарощування дронових ударів

Агресор розвиває засоби повітряної домінації на роки вперед

У 2025 році повномасштабна війна, яку Росія веде проти України, не наближається до завершення. Про це в інтерв’ю УНІАН заявив військовослужбовець та співзасновник Центру підтримки аеророзвідки Ігор Луценко, коментуючи аналітику CNN щодо ймовірного продовження бойових дій у 2026 році.

За словами експерта, Росія активно зміцнює свої сили, зокрема в повітрі, намагаючись здобути повну перевагу за допомогою дронів і ракет.

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"Росія поставила собі за мету вигравати не тільки сушу, тому що сушу вони виграють досить повільно, дійсно, – тут CNN праві. Але вони хочуть відвоювати собі повітря. Тобто повністю придушити засобами типу дронів і ракет. Вони збираються виробляти чи не тисячами на добу свої 'Шахеди', збільшити технічні можливості – швидкість, вагу бойової частини та інші технічні параметри", – пояснив він.

Як наголосив Луценко, Кремль уже має довгостроковий план розвитку безпілотної авіації. Мета – повна домінація в повітрі та нанесення максимальних руйнувань з неба.

"Тобто з повітря знищити Україну, зробити цю територію неможливою для життя. Змусити або нас здатися, або відкочувати кудись там на захід. Оце їхня мета, і вони до неї планомірно йдуть. Тому я не думаю, що щось буде зупинятися, допоки у них для цього будуть ресурси", – констатував Ігор Луценко.

На питання, чи робитиме Росія найближчим часом ставку на дрони чи ракети, військовий відповів:

"Я думаю, що найближчим часом — на дрони. Є у мене міркування. Найближчим часом. Але потім, я думаю, що ракетна тема, на жаль, зможе повернутися. Тобто поки що їм вистачає дронів. Якщо у них буде, скажімо, через рік тисяча дронів на добу, — від України тут прекрасно нічого не залишиться і без будь-яких ракет. Це дешевше, це простіше і навіть видовищніше буде."

Війна в Україні - новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, за словами заступника командира 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ, підполковника Максима Жоріна, ситуація на фронті для України залишається вкрай складною.

Крім того, президент України Володимир Зеленський провів нараду з військовим командуванням і міністром оборони, під час якої розглянули всі ключові теми. Зокрема, обговорили ситуацію на фронті, особливо на Покровському напрямку, де зосереджено велику кількість російських військ і тривають активні штурмові дії.

Раніше експерт Олег Жданов назвав сценарій завершення війни. "Грузинський сценарій" закінчення російсько-української війни неможливий, вважає Олег Жданов.

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Хто такий Ігор Луценко? Ігор Луценко (нар. 10 листопада 1978, Київ) - військовослужбовець ЗСУ, редактор і журналіст інтернет-видань, громадський діяч руху за збереження історичної забудови міста Києва, економіст за освітою. Активіст Євромайдану. Разом з Юрієм Вербицьким був викрадений невідомими з київської лікарні під час Революції гідності 21 січня 2014. Народний депутат 8-го скликання, обраний за списком партії "Батьківщина" (третій номер у партійному списку). Учасник російсько-української війни, нагороджений орденом "За мужність" III ступеня.

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