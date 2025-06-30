Путін націлився на Одесу: FT розкрили, що готує Росія і чому Захід б'є на сполох

РФ націлилась на захоплення Одеси, яку глава Кремля та воєнний злочинець Путін вважає "історично російськими", йдеться у матеріалі Financial Times.

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Путін націлився на Одесу - що готує Росія і чому Захід б'є на сполох / Колаж Главред, фото: УНІАН, kremlin.ru

Про що йдеться у матеріалі Financial Times:

Захоплення Одеси росіянами було однією з цілей початку війни

Ситуація на фронті до осені може погіршитись

Без посилення допомоги з боку Заходу, Україна може втратити ще більше територій

Європейські лідери не вважають, що Росія наразі готова до укладення перемир’я. Основною метою Кремля залишається захоплення Одеси — міста, яке Володимир Путін вважає нібито "історично російським". У разі втрати Одеси Україна втратить свій головний морський порт. Про це пише Financial Times з посиланням на високопоставленого чиновника, повідомляє УНІАН.

За даними джерела видання, для Путіна встановлення контролю над Одесою є ключовим завданням у війні проти України.

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Видання також відзначає, що одним із головних результатів саміту НАТО в Гаазі стало посилення фокусу Альянсу на стримуванні РФ. Союзники домовились про збільшення оборонних витрат, що сприяє зниженню напруги між Європою та США.

Крім того, у Гаазі відбулася зустріч президента США Дональда Трампа з Володимиром Зеленським, яку в Financial Times оцінили як успішну.

Втім, попри дипломатичні здобутки, ситуація на полі бою, за оцінкою видання, дедалі більше загострюється.

"Деякі лідери НАТО побоюються, що до осені ситуація на фронті може серйозно погіршитися. Це буде набагато важливіше, ніж будь-які паперові зобов'язання, взяті в комюніке НАТО минулого тижня. Військові оцінки свідчать, що як російські, так і українські військові наближаються до межі виснаження. Але хоча Росія, ймовірно, зможе підтримувати поточний рівень операцій ще протягом року, Україна може досягти критичної точки протягом шести місяців, якщо не отримає значної нової військової підтримки", - йдеться у матеріалі.

Також, як зазначає видання, Україна стикається з проблемою нестачі особового складу. Експерти вважають, що Росія втратила понад мільйон військових убитих і поранених. Водночас, втрати з боку України теж були значними.

У публікації підкреслюється, що РФ активізувала повітряні удари по українській території, що негативно впливає на моральний стан населення. За відсутності чіткого плану перемоги може виникнути відчуття безнадії.

Кілька західних посадовців в інтерв’ю журналістам застерегли, що без посилення військової підтримки Україна ризикує втратити ще більше територій. Вони наголосили на небезпеці "катастрофічного провалу", якщо українські сили вичерпають ресурси, не отримавши достатньої допомоги від партнерів.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія не має достатніх ресурсів, щоб повноцінно створити буферну зону вздовж усього українського кордону, зазначив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

Водночас, за словами глави Офісу президента Андрія Єрмака, Кремль лише демонструє удавану готовність до мирних переговорів, використовуючи заяви про залежність їхньої динаміки від Києва як інструмент маніпуляції.

У Кремлі ж стверджують, що подальший перебіг перемовин з Україною буде залежати від позиції української сторони та ролі США як потенційного посередника, заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

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