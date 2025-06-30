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Вдарить +35 градусів: стала відома дата сильної спеки в Україні

Альона Вороніна
30 червня 2025, 17:17
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Спека майже по всій Україні буде упродовж кількох днів. Потім у більшості областей вона відступить, але в частині регіонів залишиться.
Погода, лето, жара
Погода в Україні - вдарить +35 градусів/ фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Коли в Україні вдарить спека +35 градусів
  • Скільки спека протримається
  • Якою буде погода в Україні 1 липня

Погода в Україні зовсім скоро стане спекотною. Високі температури повітря накриють нашу державу уже через кілька днів – 3, 4 і 5 липня.

Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко. Вона зазначила, що в деяких регіонах стовпчики термометрів навіть показуватимуть +35 градусів.

відео дня

"Що я бачу своїм синоптичним оком? "Аномальна", "страшна" спека в Україну побуде 3, 4 та 5 липня, вдень очікується в межах +28…+32 градуси, на півдні, південному заході та подекуди в центрі +32…+35 градусів. Далі тридцятки побудуть у південній частині, а де ж їм ще бути? А на решті території значно стриманіше, +24…+28 градусів", – зазначила Діденко.

Погода в Україні 1 липня

У вівторок, 1 липня, в Україні очікується свіжа погода із температурою повітря +20…+25 градусів, на півдні буде до +28 градусів.

Водночас синоптикиня попередила про сильний рвучкий вітер.

Дощ 1 липня ймовірний на північному сході України. В інших регіонах дощу не очікується.

Погода в Украине 1 июля
Погода в Україні 1 липня/ meteoprog

Погода в Києві 1 липня

У Києві першого липня очікується вдень +20…+22 градуси. Вітер буде поривчастий, північно-західний. Без опадів.

"Спека у столицю прийде 3-го липня, 4-го також попече, 5-6 липня попустить, 7-8 липня знову підпікатиме, з 9-го липня знову – температурна скромність", – зазначила синоптикиня.

Погода в Киеве на неделю
Погода в Києві на тиждень/ meteoprog
Наталия Диденко инфографика
Наталія Діденко/ Інфографіка: Главред

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, Україну розжарить до +38 градусів – стало відомо, коли розпочнеться справжня спека. Став відомий прогноз погоди в Україні на тиждень з 30 червня до 6 липня.

Нагадаємо, буде спека та справжня посуха – стало відомо, коли в Україні різко підвищиться температура. Птуха сказала, який місяць буде найспекотнішим.

Також раніше повідомлялося, що магнітна буря полум'яного рівня збурила Україну. Магнітні бурі впливають на метеочутливих людей, гіпертоніків та осіб із хронічними захворюваннями.

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Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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