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Синоптик назвав дату пекельної спеки в Україні

Марія Тупік
30 червня 2025, 19:58
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На Україну чекає аномально спекотний липень, розповів Главреду народний синоптик.
Коли Україну накриє сильна спека - дата
Коли Україну накриє сильна спека - дата / pixabay

Погода в Україні на початку липня різко зміниться. Після "холодного" червня слід очікувати пекельної спеки.

В інтерв'ю Главреду народний синоптик Станіслав Щедрін розповів, що на Україну чекає +40 градусів уже з 4 липня.

"Перша половина липня в Україні буде відносно спекотною. Можу сказати, що два тижні липня стануть аномально спекотними і сухими. До 15 липня варто чекати пекельної спеки", - зазначив синоптик.

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За словами Щедріна, на Україну чекають аномальні температури.

"З 4 по 11 липня в південних областях температура коливатиметься від +37 до +40 градусів. На решті території - у західних, північних, центральних і східних областях - слід очікувати від +34 до +37 градусів тепла", - зазначив синоптик.

Спека в Україні - прогноз

Погода в Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, синоптик Ігор Кибальчич говорив, що погода в Україні цього тижня порадує українців теплом, а ближче до вихідних країну накриє літня спека. Найспекотніше буде в південних, центральних областях, а також на Закарпатті.

В Українському гідрометцентрі повідомляли, що липень 2025 року буде посушливим, а температура повітря буде вищою за норму.

Крім того, синоптикиня Віра Балабух заявляла, що останні розрахунки свідчать, що літо буде теплим, середня температура очікується вищою на 1-2 градуси вище за норму. Сезон буде більш посушливим, особливо серпень і липень.

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Хто такий Станіслав Щедрін

Стас Щедрін - український народний синоптик з Кропивницького. Дає довгострокові та короткострокові прогнози погоди в Україні. Як запевняє синоптик, він займається прогнозом погоди понад десять років та використовує той же сучасний метод обчислень, як і в гідрометцентрах. Співпрацює з низкою провідних загальнонаціональних видань.

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