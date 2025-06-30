Синоптик назвав дату пекельної спеки в Україні

Погода в Україні на початку липня різко зміниться. Після "холодного" червня слід очікувати пекельної спеки.
В інтерв'ю Главреду народний синоптик Станіслав Щедрін розповів, що на Україну чекає +40 градусів уже з 4 липня.
"Перша половина липня в Україні буде відносно спекотною. Можу сказати, що два тижні липня стануть аномально спекотними і сухими. До 15 липня варто чекати пекельної спеки", - зазначив синоптик.
За словами Щедріна, на Україну чекають аномальні температури.
"З 4 по 11 липня в південних областях температура коливатиметься від +37 до +40 градусів. На решті території - у західних, північних, центральних і східних областях - слід очікувати від +34 до +37 градусів тепла", - зазначив синоптик.
Погода в Україні - що відомо
Як повідомляв Главред, синоптик Ігор Кибальчич говорив, що погода в Україні цього тижня порадує українців теплом, а ближче до вихідних країну накриє літня спека. Найспекотніше буде в південних, центральних областях, а також на Закарпатті.
В Українському гідрометцентрі повідомляли, що липень 2025 року буде посушливим, а температура повітря буде вищою за норму.
Крім того, синоптикиня Віра Балабух заявляла, що останні розрахунки свідчать, що літо буде теплим, середня температура очікується вищою на 1-2 градуси вище за норму. Сезон буде більш посушливим, особливо серпень і липень.
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Хто такий Станіслав Щедрін
Стас Щедрін - український народний синоптик з Кропивницького. Дає довгострокові та короткострокові прогнози погоди в Україні. Як запевняє синоптик, він займається прогнозом погоди понад десять років та використовує той же сучасний метод обчислень, як і в гідрометцентрах. Співпрацює з низкою провідних загальнонаціональних видань.
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