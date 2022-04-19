"Еліту" армії РФ стерли в порошок: ЗСУ знищили 4 роти парашутно-десантних військ

Українські військові знищують окупантів РФ / Фото Reuters

На території України було знищено три роти 51-го парашутно-десатного полку та рота 137-го парашутно-десантного полку окупантів РФ.

Як розповіли у Генштабі ЗСУ, противник продовжує нести значні втрати особового складу.

Для вирішення проблеми комплектування підрозділів військовослужбовцями за контрактом керівництво Збройних сил РФ прийняло рішення про можливість підписання короткострокових контрактів строком від трьох місяців і спрощення форми проведення психофізичного відбору майбутніх кандидатів.

"Зазначені заходи не призвели до бажаного ефекту", - йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, з початку року для проходження служби в 42 частинах південного військового округу було відібрано всього 130 військовослужбовців військової служби за контрактом, 22 з них вже відмовилися від участі в так званій "спеціальній операції" на території України.

"Особливу потребу в комплектуванні особовим складом мають підрозділи, які беруть безпосередню участь у збройній агресії на території України. За наявною інформацією, в 200-й окремій мотострілецькій бригаді 14-го армійського корпусу берегових військ Північного флоту був знищений особовий склад двох батальйонних тактичних груп", - зазначили в Генштабі.

Крім того, на території України були знищені три роти 51-го парашутно-десатного полку і рота 137-го парашутно-десантного полку, що входять до складу 106-ї парашутно-десантної дивізії.

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Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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