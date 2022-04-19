УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Війна

"Еліту" армії РФ стерли в порошок: ЗСУ знищили 4 роти парашутно-десантних військ

19 квітня 2022, 19:40

У 200-й окремій мотострілецькій бригаді 14-го армійського корпусу берегових військ Північного флоту РФ був знищений особовий склад двох БТГ.

війна, українські військові
Українські військові знищують окупантів РФ / Фото Reuters

На території України було знищено три роти 51-го парашутно-десатного полку та рота 137-го парашутно-десантного полку окупантів РФ.

Як розповіли у Генштабі ЗСУ, противник продовжує нести значні втрати особового складу.

Для вирішення проблеми комплектування підрозділів військовослужбовцями за контрактом керівництво Збройних сил РФ прийняло рішення про можливість підписання короткострокових контрактів строком від трьох місяців і спрощення форми проведення психофізичного відбору майбутніх кандидатів.

"Зазначені заходи не призвели до бажаного ефекту", - йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, з початку року для проходження служби в 42 частинах південного військового округу було відібрано всього 130 військовослужбовців військової служби за контрактом, 22 з них вже відмовилися від участі в так званій "спеціальній операції" на території України.

"Особливу потребу в комплектуванні особовим складом мають підрозділи, які беруть безпосередню участь у збройній агресії на території України. За наявною інформацією, в 200-й окремій мотострілецькій бригаді 14-го армійського корпусу берегових військ Північного флоту був знищений особовий склад двох батальйонних тактичних груп", - зазначили в Генштабі.

Крім того, на території України були знищені три роти 51-го парашутно-десатного полку і рота 137-го парашутно-десантного полку, що входять до складу 106-ї парашутно-десантної дивізії.

читайте такожВорога вибили з Мар'їнки: ЗСУ перейшли в контратаку, окупанти відступили з втратами

Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

Читайте ще:

viber
Генштаб ЗСУ війна Росії та України
Реклама
Популярне
В Україну йдуть заморозки: синоптики назвали найхолодніший деньВ Україну йдуть заморозки: синоптики назвали найхолодніший день Дослідники встановили особи російських окупантів, які влаштовували звірства в Бучі: фотоДослідники встановили особи російських окупантів, які влаштовували звірства в Бучі: фото Армія РФ розпочала наступ на Запоріжжі: 10-тисячне військо йде на Гуляйполе – АрестовичАрмія РФ розпочала наступ на Запоріжжі: 10-тисячне військо йде на Гуляйполе – Арестович Азов перейшов в контратаку в оточеному Маріуполі та "покришив" окупантівАзов перейшов в контратаку в оточеному Маріуполі та "покришив" окупантів "Путіна укокошать": психотерапевт розкрила страшний діагноз господаря Кремля"Путіна укокошать": психотерапевт розкрила страшний діагноз господаря Кремля
Підтримайте Главред

Останні новини

21:00

Коли закінчиться війна: астролог назвала найбільш несприятливий період для України

20:39

"Мамо, ми вбиваємо дітей": зомбована росіянка переконувала сина-окупанта у "благих намірах" РФВідео

20:34

ЗСУ утилізували "Мішу Чечена": на Луганщині ліквідували одного з ватажків "ЛНР"Відео

19:56

РФ готує третю хвилю наступу: Арестович розкрив три сценарії війниВідео

19:42

Ніхто не піде "на плаху" через амбіції Путіна: російський опозиціонер назвав умови для перевороту в РФ

Реклама
19:40

"Еліту" армії РФ стерли в порошок: ЗСУ знищили 4 роти парашутно-десантних військВідео

19:37

Якщо Путін застосує ядерну зброю в Україні, він поховає себе для росіянПогляд

19:35

У Маріуполі завод Азовсталь розбомблений і знищений - АзовВідео

19:29

Злата Огневич закликала Силу предків на допомогу Україні, та чуттєво виконала Пісню про рушникВідео

19:01

"Вони мстять світу": Олена Зеленська пояснила, як російські окупанти перетворюються на маніяківВідео

18:59

Ворога вибили з Мар'їнки: ЗСУ перейшли в контратаку, окупанти відступили з втратамиВідео

18:53

Наступ на Донбас - те ж саме, що і "захоплення Києва за 72 години": у Зеленського рознесли план РФВідео

18:47

Сховали між гілок: у Києві чоловік під час прогулянки наткнувся на розтяжку – фото

18:23

Окупанти РФ пішли на прорив: ворог перейшов у наступ на двох напрямкахВідео

18:17

Щупальця Москви вже в ЄС: як Німеччина стала союзником Росії по захопленню всієї ЄвропиПогляд

18:08

У Маріуполі окупанти скинули потужну бомбу на лікарню: нові подробиціВідео

17:54

Окупанти накрили житлові квартали Харкова з потужних РСЗВ, є жертви та пораненіВідео

17:50

Чистий четвер 2022: прикмети на 21 квітня і що не можна робитиВідео

17:48

ЗСУ підуть на повне знищення військ Росії, якщо окупанти доб'ють Маріуполь - Арестович

17:22

Пекло під Броварами: у РФ розкрили деталі вбивств і зґвалтувань окупантамиВідео

Реклама
16:59

У битві за Харків РФ на межі поразки: ворог йде на Донбас, але там на нього очікують ЗСУ - СиньогубівВідео

16:46

"Кінець війни вирішиться на полі бою": Кулеба виніс вирок переговорам з РФВідео

16:44

"Мішень номер 2": Зеленська розповіла, як вона і діти опинилися в небезпеці

16:35

Що їсти при печії: сім продуктів, які можуть допомогтиВідео

16:27

Путін планує дійти до Тернополя та Луцька: чому війна в Україні не закінчиться 9 травняПогляд

16:23

Щоби троянди пишно цвіли: як приготувати найкраще добриво для квітів зі старого хліба і бур'янів

16:23

Страсний тиждень 2022 - коли пекти паски і фарбувати яйця

15:58

Україна повернула з полону 76 осіб: Верещук розповіла про новий обмін з РФВідео

15:58

Смачний закусочний пиріг на швидку руку: простий рецепт за 20 хвилинВідео

15:42

У Росії більше немає сучасних танків Т-90, ми спалили все, що у них було, - Жданов

15:35

Росія планувала військове вторгнення в Білорусь – ГУР (документ)Фото

15:24

Окупанти вирішили "зрівняти з землею" Азовсталь у Маріуполі: опубліковано аудіоперехопленняВідео

15:23

Alyona Alyona вирішила покинути Україну після смерті кума

15:17

"Що не так з росіянами": Ілларіонов пояснив, чому солдати РФ поводяться як дикі звірі

14:59

Прикмети на 20 квітня: що не можна робити і як не потрапити в біду у Велику середу 2022Відео

14:57

Ліза і Гаррі вже навчаються в Ізраїлі: Пугачова і Галкін почали нове життя після втечі з Росії

14:49

Володимир Зеленський вніс до Ради законопроект про продовження воєнного стану в УкраїніВідео

14:45

Британія передасть Україні ракетні установки Stormer для запуску ракет Starstreak – ЗМІВідео

14:38

Чотири нюанси "непереможної" російської арміїПогляд

14:32

Битва за Донбас визначить долю війни - на Росію очікує на провал: Арестович розкрив план окупантівВідео

Реклама
14:11

Чи може Україна знищити Кримський міст, як втопила крейсер Москва: генерал оцінив перспективиВідео

14:10

В ОП повідомили, що наразі деокуповано 919 населених пунктів

13:51

ЗСУ знищили склад з боєприпасами армії РФ: відео ювелірної роботи артилеріїВідео

13:46

Як повернути білизну тюлі народними засобами – топ-5 засобів, які подарують чистоту

13:41

Не кавказці: з'ясувалося, хто з окупантів творив найжорстокіші звірства щодо українцівВідео

13:27

Десантники армії України знищили бронегрупу військ Росії з Томську

13:00

Битимуть до останнього дня війни: Арестович розповів, коли припиняться ракетні удари по УкраїніВідео

12:47

"Це останній резерв РФ, більше немає": Арестович розповів про те, що відбувається на Донбасі та півдні України

12:34

"Гидотні окупанти отримають по заслугах": Оля Цибульська показала руїни батьківського дому в ІрпеніВідео

12:30

Путін перетворив Росію на негарну подружкуПогляд

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти