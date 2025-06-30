Майстер маскування: як Леся Нікітюк приховувала вагітність

Важко повірити, що в кадрі Нікітюк справді носить дитину під серцем.

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Леся Нікітюк стала мамою - який вигляд ведуча мала під час вагітності / колаж: Главред, фото: instagram.com/lesia_nikituk, instagram.com/vihtuchka

Коротко:

Лесі Нікітюк вдалося приховати від громадськості свій стан

Після пологів у Мережі з'явилися кадри "маскування" ведучої

Усі щасливі моменти, пов'язані з вагітністю та пологами, українська ведуча, модель і акторка Леся Нікітюк майстерно приховувала: у Мережі ходили наполегливі чутки про її становище, але вона жодного разу не засвітилася з округлим животиком, майстерно маскуючи його під багатошаровими вбраннями.

Тренд на оверсайз врятував зіркову маму від зайвої допитливості оточуючих. Тепер, коли малюк з'явився на світ, карти можна розкрити: видання Клац опублікувала кілька фото з особистого архіву Нікітюк на різних термінах вагітності.

відео дня

У коментарях зазначають, що материнство Лесі дуже личить - на знімках вона просто сяє від щастя. Також в Instagram з'явилося відео, на якому ведуча в стильному вбранні серйозно позує перед камерою, а потім з пустотливою посмішкою відкриває піджак і демонструє животик.

Леся Нікітюк стала мамою - який вигляд ведуча мала під час вагітності / instagram.com/klats.media

Леся Нікітюк стала мамою - який вигляд ведуча мала під час вагітності / instagram.com/klats.media

Леся Нікітюк стала мамою - який вигляд ведуча мала під час вагітності / instagram.com/klats.media

Леся Нікітюк стала мамою - який вигляд ведуча мала під час вагітності / колаж: Главред, фото: instagram.com/lesia_nikituk

Повне відео на каналі STARS UA

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Хто така Леся Нікітюк? Леся Іванівна Нікітюк - українська телеведуча, журналістка, акторка, блогерка. Колишня ведуча телепередачі Орел та Решка. Після повномасштабного нападу Росії на Україну Леся Нікітюк почала випускати на Youtube пародійні пісні ("Сіла птаха", "Пісня про крейсер "Москва", а також - разом зі Степаном Гігою - "Цей сон"), повідомляє Вікіпедія.

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