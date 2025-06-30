Росія готується збільшити кількість ударів дронів - чим відповість Україна

Росія активно інвестує в розширення безпілотної складової для посилення дронових ударів по Україні, готується протидія, зазначив президент Зеленський.

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Росія готується збільшити кількість ударів дронів по Україні / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ДСНС Києва

Про що сказав Зеленський:

Україна планує залучити інвестиції для нарощування обсягів виробництва дронів

Планується збільшити виробництво далекобійних дронів та дронів-перехоплювачів

Росія планує посилити дронові удари по Україні

Росія планує посилити кількість дронових ударів по території України. У відповідь Україна готує протидію ворожим планам. Про це у вечірньому зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський зазначив, що сьогодні, 30 червня він провів нараду з представниками військового командування та Міністерства оборони. Основну увагу приділили питанням нарощування виробництва дронів в Україні. Обговорювали також наявні замовлення, контракти та потенціал вітчизняної оборонної промисловості.

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Президент України зазначив, що у планах залучення нових інвестицій від партнерів для розвитку українського озброєння, зокрема дронів різних типів: перехоплювачів та ударних БпЛА для далекобійних ударів.

"Звісно, це фронт і все, що потрібно для наших воїнів на передовій, усе, що реально стримує російські штурми. Я вдячний усім українським виробникам дронів – кожному розробнику, усім, хто старається зараз активно розвивати напрям перехоплювачів. Росія вкладається у безпілотну складову, Росія планує збільшувати кількість дронів в ударах по нашій державі. Ми готуємо нашу протидію", - наголосив глава держави.

Дивіться відео заяви Зеленського про посилення ударів дронів:

/ Фото: скріншот

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія активно нарощує виробництво безпілотників і вже регулярно здійснює повітряні атаки із застосуванням 300–400 дронів за раз. За оцінками авіаційного експерта Богдана Долінце, до кінця 2025 року країна-агресор може досягти можливості запускати до тисячі дронів протягом однієї ночі.

Така тенденція свідчить про ескалацію з боку Москви та суттєво ускладнює перспективи мирного врегулювання, йдеться у матеріалі Financial Times.

Крім того, російська армія випробовує нову авіаційну ракету-бомбу "Гром-Е1" і нарощує випуск дронів-камікадзе Shahed, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

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FPV-дрон - що це таке FPV-дрон — вид безпілотних літальних апаратів, керування якими здійснюється за допомогою FPV-пілотування. У військовому сенсі під цим терміном зазвичай мають на увазі швидкісні FPV-квадрокоптери, перетворені на дрони-камікадзе або дрони-бомбардувальники, шляхом встановлення бойової частини чи пристрою для скидання боєприпасів, пише Вікіпедія. Однією з ключових переваг таких безпілотників над іншими засобами є те, що дрон вартістю від кількох сотень до кількох тисяч доларів може ефективно знищити техніку вартістю мільйони доларів (танк, артилерія, РЕБ, ЗРК) або офіцерів у ближньому тилу. Масова поява FPV-дронів на фронті російсько-української війни здійснила прорив у військовій справі. Міноборони України та багато дослідників називають їх революційним засобом ведення бою та порівнюють їхнє застосування зі снайперською зброєю. Революційність пояснюється тим, що до їхньої появи можливості завдання високоточних ударів були прерогативою дорогих і складних систем, застосовуваних точково, а FPV-дрони є надзвичайно дешевими масовими виробами. І Україна, і Росія налагодили масове виробництво власних FPV-дронів на своїй території. Крім того, обидві країни активно закуповують подібні дрони. У серпні 2023 року стало відомо, що в Україні такі БПЛА виготовляють щонайменше три державні заводи. У січні 2024 року Житомирська міська рада запустила платформу "Житомирський дрон", яка має на меті навчити громадян збирати FPV-дрони. Платформа дозволяє пройти онлайн-навчання, обрати вид дрона та передати його на випробування. Там само можна надіслати пожертву на гроші або стати постачальником запчастин.

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