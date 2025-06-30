1000 дронів за ніч: українців попередили про посилення небезпеки через удари РФ

Росія нарощує виробництво безпілотників і скоро зможе запускати їх ще більше.

https://glavred.net/ukraine/1000-dronov-za-noch-ukraincev-predupredili-ob-usilenii-opasnosti-iz-za-udarov-rf-10677539.html Посилання скопійоване

Українців попередили про посилення небезпеки через удари РФ/ колаж: Главред, фото: Сили територіальної оборони ЗСУ, ua.depositphotos.com

Основні тези експерта Долінце:

РФ зможе запускати по Україні близько 1000 дронів за ніч

До таких масштабів удари можуть дійти до кінця 2025 року

Країна-агресорка Росія збільшує виробництво дронів. Сьогодні атаки, під час яких РФ використовує 300-400 дронів, вже не є чимось надзвичайним. Але до кінця 2025 року російські окупанти можуть досягнути такого рівня, коли упродовж однієї ночі запускатимуть до 1000 дронів.

Таку думку висловив авіаційний експерт Богдан Долінце в ефірі "КИЇВ24". Він нагадав, що ще рік тому Росія за місяць сумарно використовувала для ударів по Україні до 500 безпілотників різних типів великої і середньої дальності.

відео дня

"Станом на травень-квітень ця кількість досягла понад 5000 одиниць на місяць. І в червні ворогу вдасться вийти на об'єми до 6000 одиниць. Тобто атаки по 300-400 і більше безпілотників (за ніч – ред.) на сьогоднішній день вже не є чимось надзвичайним. А до кінця року ворог потенційно може здійснювати атаки з максимальною до 1000 безпілотників (за ніч – ред.)", – зазначив експерт.

Водночас, за його словами, на сьогоднішній день найбільшим викликом для ворога є виробництво не самих безпілотників типу "Шахед", а першочергово виробництво бойових частин до них.

"І, за різними оцінками, ворог може мати вже на складах готових щонайменше до 6000 таких безпілотників. Крім того, ми бачимо, що розвиваються і інші напрямки. В тому числі виробництво і FPV-безпілотників. Так само ворог продовжує експериментувати з різними розробками. Не тільки з використанням оптоволоконних кабелів. Ми бачимо, що ця галузь не стоїть на місці не тільки в Україні, а в тому числі і в Росії", – підсумував експерт.

Дрони "Шахед"/ Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні ракетами і дронами – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, був удар по Львівщині – мешканців просили не виходити з дому і закрити вікна. Внаслідок масованої атаки РФ по Львівщині уражено об’єкт у Дрогобицькому районі, влада закликала громадян залишатися вдома та зачинити вікна.

Також повідомлялося, що у ніч на 30 червня дрони РФ атакували Харківщину – є руйнування та пожежі, четверо постраждалих. Унаслідок ворожої атаки постраждали три населені пункти Харківщини.

Нагадаємо, прогриміли вибухи, був "приліт" – РФ вдарила "Шахедами" по Кривому Рогу. У пресслужбі Сухопутних військ повідомили, що сьогодні, 30 червня, ворог наніс удар дроном поряд з будівлею одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у м. Кривий Ріг.

Читайте також:

Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред