ЗСУ пішли на прорив і просунулися на 2 напрямках фронту: в ISW повідомили деталі

Українські військові мають просування на двох ділянках фронту. Росіяни також намагаються просуватися, але безуспішно.

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ЗСУ пішли на прорив і просунулися на 2 напрямках фронту/ колаж: Главред, фото: Оперативне командування "Захід", 4 окрема танкова бригада

Коротко:

Українські військові просунулися на двох напрямках фронту

ЗСУ мали просування на півночі Сумської області та в районі Часового Яру

Російські окупанти також намагалися просуватися на кількох ділянках, але не мали успіху

Українські військові просунулися на двох напрямках на фронті – на півночі Сумської області та в районі Часового Яру.

Російські окупанти також намагаються наступати у кількох місцях, проте їм це не вдається. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW). Вони написали про це у своєму звіті, проаналізувавши геолокаційні дані.

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"Геолокаційні кадри, опубліковані 28 червня, вказують на те, що українські сили нещодавно просунулися на південь від Олексіївки (на північ від міста Суми)… Геолокаційні дані, опубліковані 28 і 29 червня, вказують на те, що українські сили нещодавно просунулися в центрі Часового Яру і на південний схід від Білої Гори (на південь від Часового Яру)", – зазначили аналітики.

Також російські воєнкори стверджують, що українські військові контратакували на південь від Яблунівки і в районі Андріївки.

У той же час росіяни намагалися просунутися на кількох напрямках, проте не досягли успіхів, зазначають аналітики ISW.

На Харківщині російські загарбники продовжили наступальні операції на північ від Харкова в районі Глибокого, а також в напрямку Липці й на північний схід від Харкова в районі Вовчанська. Проте окупанти не мали жодних підтверджених успіхів.

Також загарбник продовжили свій наступ у Луганській області на Куп’янському та Лиманському напрямках, а також в районі Борової. Проте їм не вдалося просунутися.

Крім цього, окупанти наступали у кількох місцях на Донеччині – на Сіверському, а також Торецькому і Покровському напрямках, але не досягли успіхів.

Ситуація на фронті в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, Україна створює підрозділи з дронами-перехоплювачами – у ЗСУ розкрили деталі. Україна формує нові мобільні підрозділи, які захищатимуть внутрішні регіони за допомогою дронів-перехоплювачів.

Також раніше повідомлялося, що Генштаб натякнув на зміни на фронті – до чого готується агресор. Українські війська відбивають численні атаки ворога, знищуючи техніку та особовий склад окупантів.

Нагадаємо, РФ перекинула 50 000 військових – WSJ заявили про скрутне становище ЗСУ біля Сум. Росіяни продовжують привозити резерви в Сумську область.

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Що таке Інститут вивчення війни (ISW)? Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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