Набрав на дольче віті: Максим Галкін приголомшив своєю вагою

Коротко:
- Під час італійських канікул Максим Галкін відвідав Ватикан
- Там гуморист вирішив з'ясувати, скільки важить - результат став для нього несподіванкою
Російський комік Максим Галкін тиждень тому розсекретив, де перебуває зараз - разом зі своєю дружиною, співачкою Аллою Пугачовою, він вирушив підкорювати Італію. Примадонна виконує в їхній подорожі роль відеооператора - знімає пам'ятні моменти з чоловіком.
У кадр часом потрапляють і вельми комічні ситуації. Приміром, під час відвідин Ватикану Максим Галкін вирішив дізнатися, скільки він важить - незвичайні вуличні ваги, які складають частину тротуару, показали досить значну цифру. Відео з'явилося в блозі Галкіна в Instagram.
"Зараз побачимо. Зараз подивимося, скільки я важу. Я у Ватикані і я зважуюся", - заявив гуморист. Виявилося, що при зрості 180 см він важить 90 кілограмів, що сильно його здивувало. Галкін із притаманною йому самоіронією зауважив, що 90 кг - це його вага "разом із дуже важким характером". У коментарях шанувальники підтримали чоловіка Примадонни, зазначивши, що крім ваги його тіла ваги також порахували особисту харизму коміка.
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Максим Галкін - останні новини:
Раніше Главред розповідав, що після одного зі своїх виступів Максим Галкін публічно вступив у перепалку з прихильницею, яка вирішила висловити своє невдоволення.
На іншому концерті Максим Галкін переспівав відомий хіт Степана Гіги і зізнався українською мовою, хто допомагає йому вдосконалювати його навички в солов'їній.
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Хто такий Максим Галкін
Максим Олександрович Галкін - російський та ізраїльський артист естради, пародист, гуморист, шоумен, стендап-комік, актор, телеведучий.
У лютому 2022 року виступив проти вторгнення Росії в Україну. У березні 2022 року разом з дружиною та дітьми виїхав з РФ до Ізраїлю. 16 вересня 2022 року Мін'юст терористичної Росії включив Галкіна до списку фізичних осіб — "іноземних агентів".
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