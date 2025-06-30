Набрав на дольче віті: Максим Галкін приголомшив своєю вагою

Параметри Галкіна здивували навіть його самого.

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Максим Галкін зріст вага - комік здивував габаритами / колаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru

Коротко:

Під час італійських канікул Максим Галкін відвідав Ватикан

Там гуморист вирішив з'ясувати, скільки важить - результат став для нього несподіванкою

Російський комік Максим Галкін тиждень тому розсекретив, де перебуває зараз - разом зі своєю дружиною, співачкою Аллою Пугачовою, він вирушив підкорювати Італію. Примадонна виконує в їхній подорожі роль відеооператора - знімає пам'ятні моменти з чоловіком.

У кадр часом потрапляють і вельми комічні ситуації. Приміром, під час відвідин Ватикану Максим Галкін вирішив дізнатися, скільки він важить - незвичайні вуличні ваги, які складають частину тротуару, показали досить значну цифру. Відео з'явилося в блозі Галкіна в Instagram.

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"Зараз побачимо. Зараз подивимося, скільки я важу. Я у Ватикані і я зважуюся", - заявив гуморист. Виявилося, що при зрості 180 см він важить 90 кілограмів, що сильно його здивувало. Галкін із притаманною йому самоіронією зауважив, що 90 кг - це його вага "разом із дуже важким характером". У коментарях шанувальники підтримали чоловіка Примадонни, зазначивши, що крім ваги його тіла ваги також порахували особисту харизму коміка.

Максим Галкін зріст вага - комік здивував габаритами / instagram.com/maxgalkinru

Максим Галкін зріст вага - комік здивував габаритами / instagram.com/maxgalkinru

Максим Галкін зріст зріст вага - комік здивував габаритами / instagram.com/maxgalkinru

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Максим Галкін - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що після одного зі своїх виступів Максим Галкін публічно вступив у перепалку з прихильницею, яка вирішила висловити своє невдоволення.

На іншому концерті Максим Галкін переспівав відомий хіт Степана Гіги і зізнався українською мовою, хто допомагає йому вдосконалювати його навички в солов'їній.

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Хто такий Максим Галкін Максим Олександрович Галкін - російський та ізраїльський артист естради, пародист, гуморист, шоумен, стендап-комік, актор, телеведучий.

У лютому 2022 року виступив проти вторгнення Росії в Україну. У березні 2022 року разом з дружиною та дітьми виїхав з РФ до Ізраїлю. 16 вересня 2022 року Мін'юст терористичної Росії включив Галкіна до списку фізичних осіб — "іноземних агентів".

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