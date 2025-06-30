Німеччина вперше змінила позицію щодо України в НАТО: Зеленський розкрив деталі

Київ отримав "зелене світло" від лідера Євросоюзу з двох важливих питань.

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Німеччина вперше офіційно підтримала вступ України до НАТО - Зеленський / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Офіс президента, Pixabay

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Німеччина підтримала вступ України до НАТО

Берлін за вступ України до Євросоюзу

Німеччина вперше послала чіткий сигнал про свою підтримку вступу України до НАТО. Берлін вважає таке рішення питанням безпеки всієї Європи. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Як повідомляє Укрінформ, перед зустріччю з німецьким міністром закордонних справ Йоганном Вадефулем він розповів про те, що Берлін офіційно підтримав Київ на шляху до НАТО.

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"Дуже важливий момент, окрім майбутнього в Європейському Союзі. Я хотів би вам сьогодні особисто подякувати за сигнал, якого дуже давно, а може навіть ніколи, не чути від німецької сторони", - зазначив глава держави.

Як уточнив президент, на зустрічі міністрів закордонних справ НАТО та України німецька сторона також підтвердила свою позицію щодо євроатлантичної інтеграції української держави.

"Німецька сторона сказала, що вважає, що Україна має бути в Альянсі, і це в інтересах безпеки всієї Європи", - сказав Володимир Зеленський і уточнив, що радий сигналам підтримки, які є важливими в умовах війни, що триває. Коли і які країни вступали до НАТО / Інфографіка: Главред

"Німеччина підтверджує це рішення"

Шлях України до НАТО незворотній, сказав міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль.

"Дійсно, на саміті НАТО під час зустрічі міністрів закордонних справ я наголосив на тому, що Україна перебуває на безповоротному шляху до НАТО, і Німеччина підтверджує це рішення", - зазначив дипломат.

Ба більше, позиція Берліна щодо вступу України до Євросоюзу аналогічна.

"Сподіваємося, що за час головування Данії [у другому півріччі 2025 року] може бути відкрито перший переговорний кластер [щодо вступу до ЄС]", - вважає Вадефуль.

Також він сказав, що Німеччина налаштована оптимістично щодо майбутнього України.

"Іноді надії здаються маленькими. Так, як це було під час возз'єднання Німеччини. Але вже скільки років як Німеччина єдина. Моя сім'я проживала в НДР і не вірила в те, що може статися навіть за тиждень до того, як Німеччина возз'єдналася. Тобто, якщо ми захищаємо свободу, то багато чого можливо", - наголосив Йоганн Вадефуль.

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Як повідомляв Главред, генеральний секретар Альянсу Марк Рютте під час саміту в Гаазі заявив, що блок закликає до справедливого і тривалого миру в Україні.

"Наші рішення включають продовження підтримки України, а також сприяння справедливому і тривалому миру. Ми всі хочемо, щоб кровопролиття припинилося. Ми закликаємо Росію припинити агресію проти України", - сказав Рютте.

Путін здатний розв'язати війну проти НАТО, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни. Таку оцінку вони зробили після того, як проаналізували слова президента США Дональда Трампа, який припустив, що Росію може цікавити не лише Україна.

Путін бреше, коли намагається "виправдати" напад на Україну нібито вступом країни до НАТО, сказав представник МЗС Георгій Тихий. Він нагадав, як Путін на початку нульових говорив діаметрально протилежні речі.

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Що відомо про НАТО? НАТО, Північноатлантичний альянс - міжнародна міжурядова організація, військово-політичний союз 31 держави Північної Америки і Європи, які прагнуть досягти мети Північноатлантичного договору, підписаного у Вашингтоні 4 квітня 1949. Відповідно до статутних документів Альянсу головна роль НАТО полягає у забезпеченні свободи та безпеки країн-членів із використанням політичних і військових засобів, пише Вікіпедія. 7 березня 2024 року НАТО офіційно прийняло Швецію, тож тепер Північноатлантичний альянс має союз із 32 державами.

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