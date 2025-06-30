Чи правда, що наступ РФ захлинувся - у "Хортиці" дали відповідь

Ворог намагається наступати південніше міста Покровськ у бік адміністративного кордону Дніпропетровської області.

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На Покровському напрямку тривають інтенсивні бої / Колаж: Главред, Фото: Facebook/36obmp, 501 ОБМП

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На Покровському напрямку тривають інтенсивні бої

Ворог перетнув трасу Покровськ-Костянтинівка

Літній наступ армії РФ захлинувся в Сумській області, але загалом ворог продовжує інтенсивні бої на багатьох напрямках фронту. Про це сказав представник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону.

Коментуючи публікації в іноземних ЗМІ про те, що літній наступ росіян захлинувся, Трегубов сказав, що це може стосуватися Сумщини.

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"Там вони довго готувалися, але вийшов пшик", - підкреслив він.

Водночас він зазначив, що не можна сказати, що літня кампанія ворога захлинулася на напрямках зони відповідальності ОСГВ "Хортиця".

За його словами, зокрема, на Покровському напрямку тривають інтенсивні бойові дії, ворог не втратив спроможності для їхнього продовження і щодня відбувається 50 і більше бойових дій.

"Ворог перетнув трасу Покровськ-Костянтинівка і намагається просуватися на північ. А це означає, що росіяни підуть або на Костянтинівку, або можуть атакувати Покровсько-Мирноградську агломерацію вже зі східного напрямку. Або робити це одночасно", - спрогнозував Трегубов.

За його словами, не можна сказати, що росіяни активно наближаються до агломерації, але ситуація загрозлива.

"Їх треба відкидати за трасу і знижувати їхні атакувальні можливості всіма доступними шляхами", - наголосив він.

За його словами, також ворог намагається наступати південніше міста Покровськ у бік адміністративного кордону Дніпропетровської області.

Трегубов зазначив, що тільки на Покровському напрямку діє 110 тис. росіян і це "реально дуже багато", тож навряд чи там буде посилення, тому що все, що в них є, то вони вже кинули в бій.

Ситуація на фронті в Україні - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, Україна створює підрозділи з дронами-перехоплювачами - у ЗСУ розкрили деталі. Україна формує нові мобільні підрозділи, які будуть захищати внутрішні регіони за допомогою дронів-перехоплювачів.

Також раніше повідомлялося, що Генштаб натякнув на зміни на фронті - до чого готується агресор. Українські війська відбивають численні атаки ворога, знищуючи техніку та особовий склад окупантів.

Нагадаємо, РФ перекинула 50 000 військових - WSJ заявили про важке становище ЗСУ біля Сум. Росіяни продовжують привозити резерви в Сумську область.

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Що відомо про ОСУВ "Хортиця"? Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця"), також відоме як Угруповання Об'єднаних сил та Східне угруповання військ - об'єднання Збройних сил України. Створено під час відбиття російської збройної агресії 2022 року. Діє у Східній операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки). Станом на літо 2023 року на півночі межує з ОСУВ "Північ", на півдні - з ОСУВ "Таврія", пише Вікіпедія.

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