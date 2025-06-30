Буде спека та справжня посуха: коли в Україні різко підвищиться температура

Ви дізнаєтесь:
- Чого чекати від погоди у липні
- Якою буде середня місячна температура
Липень - найтепліший місяць року з періодами нестійкої погоди з грозами, шквалами і зливами та з періодами жаркої посушливої погоди. Про це заявила начальниця відділу взаємодії із ЗМІ Укргідрометцентру Наталія Птуха в коментарі ТСН.
За її словами, з перших днів липня нестійка погода зміниться на антициклональну, пошириться поле підвищеного тиску з Центральної Європи.
"Це означає, що опади припиняться, денна температура зросте до +30 градусів, а на півдні України перевищить +30. Надалі знову почнеться чергування атмосферних фронтів, які принесуть дощі і стане прохолодніше. Традиційно липень поряд із серпнем – найспекотніші місяці, цього року вони будуть такими ж", - наголосила вона.
Птуха також додала, що наразі неможливо сказати, чи буде у липні встановлено нові температурні рекорди, але така ймовірність є.
Водночас, за інформацією Укргідрометцентру, липень прогнозується не тільки спекотним, а ще й посушливим.
Так, середня місячна кількість опадів очікується 25–73 мм, в Карпатах та на Прикарпатті місцями 84–109 мм, що менше за норму (64–79 %).
Дощитиме у липні також нерівномірно: у західних, північних та Вінницькій областях може бути 62-119 мм опадів, в Карпатах 131-170 мм, на решті території країни 37-75 мм, на південному сході – Запорізька область – місцями навіть 23-36 мм.
Варто додати, що середня місячна температура повітря передбачається 21,6-26 градусів тепла, в Карпатах +17-19, що на 2-2,5 градуси вище за норму. І на 4-6 градусів тепліше, ніж було цього року у червні.
Погода в Україні - що відомо
Як повідомляв Главред, синоптик Ігор Кібальчич говорив, що погода в Україні цього тижня порадує українців теплом, а ближче до вихідних країну накриє літня спека. Найспекотніше буде у південних, центральних областях, а також на Закарпатті.
В Українському гідрометцентрі повідомляли, що липень 2025 року буде посушливим, а температура повітря буде вищою за норму.
Крім того, синоптикиня Віра Балабух заявляла, що останні розрахунки показують, що літо буде теплим, середня температура очікується вищою на 1-2 градуси за норму. Сезон буде більш посушливим, особливо серпень і липень.
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Хто така Наталія Птуха
Наталія Птуха – випускниця кафедри метеорології та кліматології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2012 року працює синоптиком в Українському гідрометеорологічному центрі ДСНС України (УкрГМЦ). У 2021 виступила ініціатором створення прес-офісу даної державної установи, наразі начальниця відділу взаємодії із ЗМІ УкрГМЦ. Співпрацює зі столичними та національними каналами телебачення, радіостанціями та інформаційними джерелами.
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