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Окупований Донецьк сколихнули потужні вибухи: є прильоти, "палає яскраво"

Руслана Заклінська
30 червня 2025, 22:53оновлено 30 червня, 23:39
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У тимчасово окупованому Донецьку та Ясинуватій пролунала серія вибухів.
Окупований Донецьк сколихнули потужні вибухи: є прильоти, 'палає яскраво'
В окупованому Донецьку пролунали потужні вибухи / Колаж: Главред, фото: t.me/andriyshTime

Що відомо:

  • В окупованому Донецьку та Ясинуватій пролунали потужні вибухи
  • Під атаку міг потрапити Донецький металургійний завод
  • Керівник ЦПД заявив про ювелірну роботу в Донецьку

Ввечері понеділка, 30 червня, в окупованому Донецьку пролунала серія потужних вибухів. Ймовірно, уражено кілька військових об'єктів РФ. Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

Вечір для російських загарбників почався з оголошення ракетної небезпеки в Криму. Пізніше стало відомо, що під атакою перебуває не Крим, а інші окуповані території.

відео дня

Близько 22:00 у російських телеграм-каналах з’явилася інформація про потужні вибухи у Донецьку та області. Окупанти повідомили, що основним об’єктом атаки став Донецький металургійний завод, по якому нібито було випущено чотири ракети Storm Shadow.

У місцевих пабліках з'явилися фото та відео з наслідками атаки. На оприлюднених кадрах видно густий дим, що здіймається над Донецьком, ймовірно з району влучання.

Відео вибухів в тимчасово окупованому Донецьку:

Окупований Донецьк сколихнули потужні вибухи: є прильоти, 'палає яскраво'
Удар по Донецьку / Фото: скріншот

Місцеві жителі підтвердили Суспільному вибухи і задимлення у районі Донецького металургійного заводу, а також пожежу на ринку "Континент". За словами місцевих, на заводі російські окупанти могли виробляти зброю.

"Вибухи чуло все місто. Попали десь чи на ДМЗ (Донецький металургійний завод) чи біля. Видно дим з того району", - розповів співрозмовник видання.

Проросійські телеграм-канали повідомляють, що внаслідок удару в Донецьку палають кілька будівель, а в навколишніх багатоповерхівках вибито вікна.

"Ювелірна робота по росіянах в тимчасово окупованому Донецьку. Там дуже жирно", - зазначив керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко.

Деякі канали стверджують, що палає штаб 8-ї загальновійськової армії ЗС РФ.

Відео потужної пожежі в Донецьку:

Окупований Донецьк сколихнули потужні вибухи: є прильоти, 'палає яскраво'
Сильна пожежа в окупованому Донецьку / Фото: скріншот

Крім того, під вогнем опинилася важлива вузлова залізнична станція в окупованій Ясинуватій — населеному пункті за 24 кілометри від Донецька. Ця станція має стратегічне значення для логістики окупаційних сил.

"Ясинувата. Кілька прильотів по залізниці. Палає яскраво", - написав Андрющенко.

Також ворожі моніторингові канали повідомляли про ракетну небезпеку для Північного Кавказу. Водночас в Ахтубінську, який знаходиться за понад 600 км від кордону з Україною, ввели "червоний режим небезпеки" через загрозу ракетної атаки.

Атаки по російських об'єктах - останні новини

Як повідомляв Главред, 27 червня українські захисники атакували російський поїзд у районі Кутузівки у тимчасово окупованій Запорізькій області. Безпілотники влучили у поїзд із 40 вагонами, що прямував до Криму.

Також у ніч на 28 червня СБУ завдала удару по військовому аеродрому "Кіровське" в окупованому Криму. Знищено три російські гелікоптери (Мі-8, Мі-26, Мі-28) та комплекс ППО "Панцир-С1".

Крім цього, у ніч на 30 червня дрони атакували тимчасово окупований Крим. Російська ППО працювала в районі Чонгару й Генічеська. Також зафіксовано вибухи на півночі та заході Криму.

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Хто такий Петро Андрющенко?

Петро Андрющенко - керівник Центру вивчення окупації. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україні у лютому 2022 року став фактичним "голосом" Маріуполя.

На своєму Telegram-каналі "Андрющенко Time" розповідає правду про жахіття окупації, депортацію людей російськими окупантами та про "фільтраційні" табори на Донбасі.

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