У "Дії" з'явилася довгоочікувана послуга для водіїв - деталі

Ви дізнаєтеся:
- Як скористатися послугою
- Кому доступна послуга
У застосунку "Дія" додали нову послугу для водіїв - заміну техпаспорта онлайн. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.
"Якщо ви загубили техпаспорт, пошкодили його, змінили номерні знаки або просто хочете перейти на цифровий формат - усе можна зробити онлайн у "Дії". Швидко, зручно, без зайвого стресу", - зазначив міністр.відео дня
Для того, щоб скористатися послугою, необхідно через застосунок "Дія" перейти в розділ "Сервіси", "Водієві", "Заміна техпаспорта". Наступним кроком потрібно підписати заяву і вказати зручний спосіб доставки - відділення або кур'єр "Укрпошти". У Мінцифри додали, що оплатити послугу потрібно протягом 24 годин.
Послуга доступна, якщо:
- вам 18 або більше років;
- у "Дії" є податковий номер (РНОКПП);
- маєте біометричний документ у "Дії" (паспорт або посвідчення);
- ви власник авто і маєте свідоцтво про реєстрацію.
Більше новин для автомобілістів:
Відтепер іспити на водійські права складатимуться абсолютно по-новому. Віце-прем'єр Михайло Федоров анонсував кардинально новий підхід.
Також раніше розповідалося, що для отримання водійського посвідчення тепер водіїв перевірятимуть по-новому.
У застосунку "Дія" водії, які порушили правила дорожнього руху, отримуватимуть фото та відео фіксації їхнього порушення.
Більше новин для автомобілістів:
- Вводить водіїв у ступор: для чого потрібен синій дорожній знак у формі літери Т
- Штраф світить не завжди: чи можна їхати прямо, якщо горить стрілка світлофора
- Обмеження за віком: кому в Україні заборонено сідати за кермо
Що таке "Дія"?
"Дія " - це застосунок у якому всі необхідні документи в одному місці, у вашому смартфоні.
Уже зараз у застосунку можна отримати такі послуги:
- оплата штрафів за порушення ПДР;
- оплата боргів за виконавчими провадженнями;
- можливість ділитися копіями цифрових документів;
- перевірка дійсності цифрових документів іншої людини.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред