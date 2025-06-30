У "Дії" з'явилася довгоочікувана послуга для водіїв - деталі

Водії, які втратили або пошкодили техпаспорт, тепер можуть замінити його онлайн.

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У застосунку "Дія" додали нову послугу для водіїв / колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

Ви дізнаєтеся:

Як скористатися послугою

Кому доступна послуга

У застосунку "Дія" додали нову послугу для водіїв - заміну техпаспорта онлайн. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.

"Якщо ви загубили техпаспорт, пошкодили його, змінили номерні знаки або просто хочете перейти на цифровий формат - усе можна зробити онлайн у "Дії". Швидко, зручно, без зайвого стресу", - зазначив міністр. відео дня

Для того, щоб скористатися послугою, необхідно через застосунок "Дія" перейти в розділ "Сервіси", "Водієві", "Заміна техпаспорта". Наступним кроком потрібно підписати заяву і вказати зручний спосіб доставки - відділення або кур'єр "Укрпошти". У Мінцифри додали, що оплатити послугу потрібно протягом 24 годин.

Послуга доступна, якщо:

вам 18 або більше років;

у "Дії" є податковий номер (РНОКПП);

маєте біометричний документ у "Дії" (паспорт або посвідчення);

ви власник авто і маєте свідоцтво про реєстрацію.

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Також раніше розповідалося, що для отримання водійського посвідчення тепер водіїв перевірятимуть по-новому.

У застосунку "Дія" водії, які порушили правила дорожнього руху, отримуватимуть фото та відео фіксації їхнього порушення.

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Що таке "Дія"? "Дія " - це застосунок у якому всі необхідні документи в одному місці, у вашому смартфоні. Уже зараз у застосунку можна отримати такі послуги: оплата штрафів за порушення ПДР;

оплата боргів за виконавчими провадженнями;

можливість ділитися копіями цифрових документів;

перевірка дійсності цифрових документів іншої людини.

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