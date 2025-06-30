Кабмін розкрив, коли 'мінімалка' перетне позначку в 10 тисяч гривень: подробиці

Кабмін закладає підвищення зарплат із урахуванням економічних прогнозів для формування видаткової частини державного бюджету.

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Кабінет Міністрів пропонує підвищити мінімальну заробітну плату у 2026-2028 роках / Колаж: Главред, фото: скріншот, zn.ua

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Чому Уряд підвищує зарплати саме зараз

Кабінет Міністрів у проєкті Бюджетної декларації на 2026-2028 роки планує підвищити мінімальну зарплату, яка наразі залишилася на рівні 8000 гривень.

Згідно з постановою від 27 червня 2025 року № 774, при формуванні видаткової частини держбюджету враховуватимуться такі показники:

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мінімальна заробітна плата зросте до 8688 гривень із 1 січня 2026 року, до 9374 гривень із 1 січня 2027 року та до 10 059 гривень із 1 січня 2028 року;

посадовий оклад працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки складатиме 3470 гривень у 2026 році, 3744 гривні у 2027-му та 4018 гривень у 2028 році.

У 2025 році оплата праці працівників бюджетної сфери базується на посадовому окладі І тарифного розряду, який залишиться на рівні грудня 2024 року — 3195 гривень.

Підвищення передбачене з урахуванням прогнозного індексу споживчих цін, який на 2026 рік прогнозують на рівні 108,6%.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що в Україні на тлі стрімкого зростання цін на низку продуктів подешевшали товари з молочного відділу супермаркетів. Мова йде про кефір, сметану та кисломолочний сир.

Нещодавно повідомлялося, що ціна на молоко у липні 2025 року буде формуватися під низкою взаємопротилежних чинників. Через недостатні обсяги високоґатункового молока на внутрішньому ринку, а також відсутність ефективних програм державної підтримки може зрости закупівельна ціна на молоко.

Крім того, сир в Україні належить до продуктів із високою вартістю, і експерти прогнозують подальше підвищення цін. Споживачам варто готуватися до нових змін у вартості цього продукту.

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