Росія поскандалила з давнім "союзником": у Путіна зробили заяву

Коротко:
- У Росії "добрі відносини" з Азербайджаном - Пєсков
- У Кремлі "шкодують" про рішення силовиків щодо азербайджанців у Єкатеринбурзі
- У Путіна вважають, що в Баку не повинні так різко реагувати
Рупор Кремля Дмитро Пєсков після затримань азербайджанців у Єкатеринбурзі та жорсткої реакції Баку заявив, що у країни-окупанта Росії, мовляв, хороші відносини з Азербайджаном.
Як повідомляє Інтерфакс, кремлівський спікер прокоментував скасування в Азербайджані культурних заходів за участю Росії та виклик російського дипломата до азербайджанського МЗС після облави силовиків у Єкатеринбурзі, унаслідок якої загинуло декілька азербайджанців, а десятки людей було затримано.
"Ми щиро шкодуємо у зв'язку з такими ухваленими рішеннями, важливо продовжувати, напевно, роботу з роз'яснення причин і характеру тих подій, які, на думку азербайджанської сторони, послужили причиною для таких демаршів", - сказав Пєсков.
Також він додав, що "робота правоохоронних органів", мовляв, не повинна бути приводом для різких дій з боку Азербайджану.
"Ми зацікавлені в тому, щоб і далі розвивати наші добрі відносини з Азербайджаном", - наголосив Дмитро Пєсков.
Скандал між Росією та Азербайджаном - що про це відомо:
Як повідомляв Главред, у п'ятницю, 27 червня, російські силовики затримали понад 50 уродженців Азербайджану в рамках нерозкритої кримінальної справи про вбивство Юніса Пашаєва 2001 року. Брати Гусейн і Зіяддін Сафаров, яких слідство вважає головними підозрюваними, померли після затримання.
Міністерство закордонних справ Азербайджану наступного дня повідомило про виклик російського посла Петра Волокова. Йому висловили "рішучий протест" після затримання азербайджанців у Єкатеринбурзі.
У неділю, 29 червня, Азербайджан скасував усі культурні заходи, які були заплановані до проведення "російськими державними і приватними установами".
Поїздку парламентської делегації Азербайджану до Москви вирішили не проводити через "демонстративні, цілеспрямовані вбивства та акти насильства на етнічному ґрунті, скоєні правоохоронними органами Російської Федерації проти азербайджанців у Єкатеринбурзі без суду і слідства".
Крім того, Баку було скасовано візит до Азербайджану віцепрем'єра РФ Олексія Оверчука.
Інші новини:
- Азербайджан підтвердив збиття літака Росією: парламент вимагає вибачень від Москви
- Пасажирський літак збила ракета РФ: Азербайджан пред'явив докази - Reuters
- Капітуляція, а не перемир'я: Алієв розповів, чим закінчиться війна в Україні
Хто такий Дмитро Пєсков?
Дмитро Сергійович Пєсков - заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації і прес-секретар президента РФ Володимира Путіна.
Після вторгнення Росії на Україну Євросоюз, США, Канада, Японія, Великобританія і ряд інших країн ввели проти Пєскова персональні санкції, повідомляє "Вікіпедія".
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред