Росія поскандалила з давнім "союзником": у Путіна зробили заяву

Робота правоохоронців РФ не повинна викликати у Баку такої різкої реакції, вважає Дмитро Пєсков.

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Росія хоче розвивати добрі відносини з Азербайджаном - Пєсков / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

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У Росії "добрі відносини" з Азербайджаном - Пєсков

У Кремлі "шкодують" про рішення силовиків щодо азербайджанців у Єкатеринбурзі

У Путіна вважають, що в Баку не повинні так різко реагувати

Рупор Кремля Дмитро Пєсков після затримань азербайджанців у Єкатеринбурзі та жорсткої реакції Баку заявив, що у країни-окупанта Росії, мовляв, хороші відносини з Азербайджаном.

Як повідомляє Інтерфакс, кремлівський спікер прокоментував скасування в Азербайджані культурних заходів за участю Росії та виклик російського дипломата до азербайджанського МЗС після облави силовиків у Єкатеринбурзі, унаслідок якої загинуло декілька азербайджанців, а десятки людей було затримано.

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"Ми щиро шкодуємо у зв'язку з такими ухваленими рішеннями, важливо продовжувати, напевно, роботу з роз'яснення причин і характеру тих подій, які, на думку азербайджанської сторони, послужили причиною для таких демаршів", - сказав Пєсков.

Також він додав, що "робота правоохоронних органів", мовляв, не повинна бути приводом для різких дій з боку Азербайджану.

"Ми зацікавлені в тому, щоб і далі розвивати наші добрі відносини з Азербайджаном", - наголосив Дмитро Пєсков.

Скандал між Росією та Азербайджаном - що про це відомо:

Як повідомляв Главред, у п'ятницю, 27 червня, російські силовики затримали понад 50 уродженців Азербайджану в рамках нерозкритої кримінальної справи про вбивство Юніса Пашаєва 2001 року. Брати Гусейн і Зіяддін Сафаров, яких слідство вважає головними підозрюваними, померли після затримання.

Міністерство закордонних справ Азербайджану наступного дня повідомило про виклик російського посла Петра Волокова. Йому висловили "рішучий протест" після затримання азербайджанців у Єкатеринбурзі.

У неділю, 29 червня, Азербайджан скасував усі культурні заходи, які були заплановані до проведення "російськими державними і приватними установами".

Поїздку парламентської делегації Азербайджану до Москви вирішили не проводити через "демонстративні, цілеспрямовані вбивства та акти насильства на етнічному ґрунті, скоєні правоохоронними органами Російської Федерації проти азербайджанців у Єкатеринбурзі без суду і слідства".

Крім того, Баку було скасовано візит до Азербайджану віцепрем'єра РФ Олексія Оверчука.

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Хто такий Дмитро Пєсков? Дмитро Сергійович Пєсков - заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації і прес-секретар президента РФ Володимира Путіна. Після вторгнення Росії на Україну Євросоюз, США, Канада, Японія, Великобританія і ряд інших країн ввели проти Пєскова персональні санкції, повідомляє "Вікіпедія".

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