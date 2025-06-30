Іран, який постачає 'Шахеди' РФ, образився на Україну і вручив ноту протесту

Голову української дипмісії в Тегерані Кирила Позднякова викликали до Міністерства закордонних справ Ірану.

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Іран вручив Україні ноту протесту / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ОПУ

Що відомо:

Іранське МЗС вручило ноту протесту голові української дипломатичної місії в Тегерані

Причина — нібито необґрунтовані заяви деяких українських чиновників

Іран звинуватив Україну в підтримці "військової агресії Ізраїлю"

Міністерство закордонних справ Ірану вручило ноту протесту голові української дипломатичної місії в Тегерані Кирилу Позднякову. Причиною вручення ноти стали нібито необґрунтовані заяви деяких українських чиновників про війну між Ізраїлем та Іраном. Про це йдеться в заяві департаменту МЗС Ірану, передає ISNA.

Тимчасового повіреного у справах України в Тегерані викликав керівник Першого Євразійського департаменту Міністерства закордонних справ Шахрам Фарсаї. В іранському МЗС Позднякову висловили "рішучий протест".

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Причиною виклику українського дипломата стала нібито необґрунтована критика українських чиновників щодо війни між Ізраїлем та Іраном. Водночас конкретні заяви не наводять.

Чиновник іранського МЗС Шахрам Фарсаї, заявив, що українська влада нібито "ігнорує міжнародні юридичні зобов’язання України щодо дотримання принципів і цілей Статуту ООН, а також чотирьох Женевських конвенцій". Він також звинуватив Київ у підтримці "військової агресії Ізраїлю".

У відповідь Кирило Поздняков пообіцяв найближчим часом передати отриману ноту протесту українському уряду.

Варто зауважити, що подібні звинувачення з боку іранського МЗС звучать особливо цинічно, враховуючи, що саме Іран через Тегеран постачає Росії дрони-камікадзе "Шахед", які вже забрали життя багатьох українських військових і цивільних.

Іран vs Ізраїль / Інфографіка: Главред

Війна Ізраїлю з Іраном - останні новини за темою

Як повідомляв Главред, з 13 червня Ізраїль провів масштабні удари по стратегічних об'єктах Ірану, зосереджуючись переважно на об'єктах, пов’язаних із ядерною програмою. ЦАХАЛ звинувачує Тегеран у спробах створення ядерної зброї, однак іранська влада категорично це заперечує.

Також 22 червня США скинули шість проникаючих бомб на ядерний об’єкт у Фордо та 30 ракет Tomahawk по об’єктах у Натанзі та Ісфахані. Перед ударами США попереджали Іран, що не планують змінювати владу. Влада провінції Кум підтвердила атаку по Фордо, заявивши, що ядерного витоку не буде, бо запаси урану евакуйовані.

А вже 24 червня президент США Дональд Трамп заявив про укладення перемир’я між Ізраїлем та Іраном, яке триватиме 12 годин. За даними ЗМІ, Катар відіграв важливу роль у врегулюванні конфлікту. Трамп повідомив, що через добу війна тривалістю 12 днів офіційно завершиться.

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Відносини Ірану та Росії та роль Тегереана у війні РФ в Україні До літа 2022 року Іран займав позицію нейтралітету щодо війни в Україні, якоюсь мірою схожу з позиціями Китаю та Індії.

19 липня під час візиту Путіна вищий керівник Ірану Алі Хаменеї назвав агресивні дії Кремля проти України "превентивними заходами", прямо змінивши офіційну позицію на проросійську. На тлі вторгнення РФ в Україну зміцнилося економічне співробітництво між Іраном та Росією. Так, за даними агентства Tasnim, на початок жовтня експорт товарів з Ірану в Росію зріс на 70%. А товарообіг між країнами за вісім місяців 2022 року зріс майже на 40%. Обидві сторони не приховували, що це стало наслідком санкцій, накладених на Росію США та ЄС. У липні 2022 року, під час візиту Володимира Путіна в Тегеран, між Іраном та Росією було укладено договір про стратегічне партнерство. Росія почала постачання нафтопродуктів до Ірану, а російська корпорація "Газпром" інвестує в нафтогазовий сектор Ірану 40 млрд доларів. До Росії, за його словами, будуть експортуватися іранські автомобілі, запчастини та авіадеталі. Крім того, було досягнуто домовленості про підписання Іраном угоди про зону вільної торгівлі з Євразійським економічним союзом. Посилилася і військово-економічна співпраця між країнами. У травні 2023 року експерти Інституту вивчення війни звернули увагу на повідомлення про намір Москви придбати додаткові безпілотники в Ірані - після того, як російські військові використовували для атак на українську інфраструктуру більшість із 400 іранських безпілотників, придбаних із серпня 2022 року. Зі свого боку іранські ЗМІ повідомили про отримання першої партії російських багатоцільових винищувачів Су-35. Згідно з оцінкою анонімного високопоставленого чиновника Виконавчого офісу президента США, озвученою виданню The New Yorker на початку листопада 2022 року, Іран був повністю залучений у війну в Україні.

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