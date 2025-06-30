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"Сіра" зона на Дніпропетровщині: чи дійсно окупанти прорвались у область

Марія Николишин
30 червня 2025, 15:42
217
Росіяни вже залітають на Дніпропетровщину FPV-дронами.
'Сіра' зона на Дніпропетровщині: чи дійсно окупанти прорвались у область
Чи відбуваються бої на території Дніпропетровщини / колаж: Главред, фото: ОК "Захід", deepstatemap

Ключові тези:

  • На мапі DeepState деякі території Дніпропетровщини позначені "сірою" зоною
  • За офіційними даними, прориву військ РФ в область не зафіксовано
  • Наразі бої йдуть поблизу адмінмежі

Станом на 29 червня на території Дніпропетровщини з’явилася "сіра" зона. Від кордону області місцями вона складає понад 800 метрів. Це видно на мапі DeepState.

Водночас, речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов у коментарі Суспільному заявив, що за останніми зведеннями, станом на 12:10, прориву військ РФ на територію Дніпропетровщини не зафіксовано.

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"Йдуть дуже активні бої у селах, що розташовані біля адмінмежі області. Та ж сама Ялта, Комар, Шевченкове, але там тримають оборону", - наголосив він.

Керівник ЦПД, лейтенант Андрій Коваленко також повідомив, що станом на сьогодні росіяни не прорвалися на Дніпропетровщину.

"Бої йдуть поблизу адмінмежі, також росіяни залітають на Дніпропетровщину FPV-дронами. Але прориву зараз немає, бої складні", - розповів він.

'Сіра' зона на Дніпропетровщині: чи дійсно окупанти прорвались у область
"Сіра" зона на Дніпропетровщині / фото: deepstatemap

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, представник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" Віктор Трегубов розповів, що літній наступ армії РФ захлинувся в Сумській області, але загалом ворог продовжує інтенсивні бої на багатьох напрямках фронту.

Аналітики Інституту вивчення війни повідомляли, що українські військові просунулися на двох напрямках на фронті – на півночі Сумської області та в районі Часового Яру. Російські окупанти також намагаються наступати у кількох місцях, проте їм це не вдається.

Водночас, підполковник ЗСУ, заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін заявив, що в української сторони на фронті складається дуже погана ситуація. За його словами, у Донецькій області у військ країни-агресорки Росії високий темп просування, який ворог продовжує тримати.

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Хто такий Андрій Коваленко

Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.

За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.

"Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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