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Долар втрачає позиції: чого далі чекати українцям та що буде з курсом валют у липні

Юрій Берендій
30 червня 2025, 19:36
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Курс долара в Україні на початку липня буде залишатись стабільним, можливі лише незначні валютні коливання в межах 20–30 копійок, зазначає експерт.
Долар втрачає позиції: чого далі чекати українцям та що буде з курсом валют у липні
Чого далі чекати українцям та що буде з курсом валют у липні / Колаж Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

  • Через зниження попиту, курс долара продовжує падати
  • Зміцнення гривні стало можливим завдяки надходженню зовнішньої фінансової підтримки
  • У період з 30 червня по 4 липня курс долара залишиться стабільним

Валютний ринок України продовжує демонструвати ознаки стабілізації, що супроводжується поступовим зміцненням гривні. Минулого тижня долар здебільшого дешевшав, а ситуація залишалася контрольованою як на міжбанку, так і на готівковому ринку. Про це в коментарі Главреду розповіла член правління, директор Департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько.

За словами експертки, минулого тижня валютний ринок України демонстрував стабільність.

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"Долар поступово дешевшав, а гривня — зміцнювалась. Основна причина — низький попит на валюту. Лише в п’ятницю курс трохи зріс, а до того переважала тенденція до зниження. У понеділок усе було спокійно: день почався з курсу 41,90 грн/$ і завершився на рівні 41,92 грн/$. У вівторок долар помітно подешевшав — з 41,90 до 41,72 грн/$", - вказує вона.

Як зазначила Золотько, у середу гривня дещо зміцнилась — курс долара знизився з 41,75 до 41,64 грн. У четвер національна валюта зберегла позиції — долар торгувався в межах 41,57–41,58 грн. Однак у п’ятницю відбулася зміна: з ранкових 41,57 грн/$ курс зріс до 41,73 грн/$ до кінця дня.

Також вона додала, що попит населення на долар на готівковому ринку залишався невисоким, що сприяло поступовому зниженню курсу.

"У понеділок середні курси в обмінниках були найвищими за тиждень — у межах 41,50–42,10 грн/$. У вівторок — 41,79–42,03 грн/$, у середу — 41,36–41,90 грн/$. У четвер гривня продовжила укріплюватись — 41,26–41,82 грн/$, а в п’ятницю долар дещо підріс — до 41,31–41,85 грн/$", - додає експерт.

Член правління та директорка Департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько зазначила, що минулий тиждень загалом відзначився тенденцією до зміцнення гривні. Винятком став лише вівторок, коли офіційний курс долара незначно підвищився. Зміцнення позицій національної валюти стало можливим завдяки надходженню зовнішньої фінансової підтримки — траншів від ЄС та МВФ, які посилили золотовалютні резерви України.

Експертка підкреслила, що Національний банк активно втручався на ринку з валютними інтервенціями, утримуючи стабільність курсу та запобігаючи різким коливанням. Саме завдяки цим діям готівковий ринок залишався спокійним, а курс долара поступово знижувався без раптових стрибків. НБУ контролює ситуацію, не дозволяючи курсу виходити за межі передбачуваних значень, навіть за умов підвищеного тиску на гривню.

Золотько прогнозує, що у період з 30 червня по 4 липня курс долара залишиться стабільним, із незначними коливаннями в межах 20–30 копійок.

"Гривня має потенціал до подальшого зміцнення за умови збереження низького попиту на готівкову валюту. Водночас початок місяця — це період виплат, податків і закупівель, тому попит на валюту з боку бізнесу може тимчасово зрости й трохи вплинути на курс", - резюмувала вона.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Курс долара в Україні / Інфографіка: Главред

Курс валют - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, на 1 липня 2025 року Національний банк України підвищив курс долара до гривні, а євро вп’яте за місяць оновив свій історичний максимум, про це свідчать офіційні дані з сайту регулятора.

На думку економістів, долар, імовірно, утримається поблизу нинішніх рівнів, тоді як євро може подорожчати. Експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин не виключає, що готівковий курс євро може сягнути 50 гривень.

Серед основних чинників впливу на валютний ринок на початку липня фахівці називають війну на Близькому Сході, зростання цін на енергоресурси, а також економічну нестабільність у США та Євросоюзі. Як зазначив представник "Глобус Банку" Тарас Лєсовий, ці чинники можуть призвести до короткочасної волатильності курсу долара та євро.

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Хто така Анна Золотько

Анна Вікторівна Золотько - член Правління, директор Департаменту казначейських операцій АТ "ЮНЕКС БАНК".

Народилася у 1982 році у м. Первомайськ, Миколаївська область
Освіта вища (Міжнародний Соломонів Університет, спеціалізація "Програмне забезпечення автоматизованих систем" (2004 р.) та "Фінанси" (2007 р.).
У банківській системі з 2004 р., на керівних посадах - з 2013 року.

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