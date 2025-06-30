У Румунії потрапив у ДТП автобус із 60 українцями: є загибла і поранені

Унаслідок ДТП п'ятеро осіб віком від 27 до 65 років дістали травми.

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Аварія сталася в селищі Ніколає Бальческу / колаж: Главред, фото: digi24.ro

Коротко:

Аварія сталася в селищі Ніколає Бальческу

Загинула 29-річна жінка із села Агаш

Автобусом керував 40-річний водій

На північному сході Румунії автобус із 60 українцями зіткнувся з румунським мікроавтобусом. Одна людина загинула, ще п'ятеро людей постраждали. Про це повідомляє Digi24 у понеділок, 30 червня.

Зазначається, що аварія сталася в селищі Ніколає Бальческу в повіті Бакеу. Автобус, що перевозив громадян України, рухався з Бакеу в Аджуд, коли зіткнувся з мікроавтобусом, який стояв на узбіччі.

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"Унаслідок ДТП п'ятеро осіб віком від 27 до 65 років дістали травми - четверо з них перебували в мікроавтобусі, а один - в автобусі, а також загинула 29-річна жінка із села Агаш, яка перебувала в мікроавтобусі", - ідеться в повідомленні з посиланням на місцеву поліцію.

Автобусом керував 40-річний водій, громадянство якого не вказують. Відомо лише, що він не є громадянином Румунії. Тест на алкогольне сп'яніння виявився негативним.

Чотирьох людей із мікроавтобуса та постраждалу людину з автобуса транспортували до місцевої лікарні. Усі інші пасажири продовжили пізніше поїздку.

ДТП з українцями за кордоном:

Раніше в Австрії сталася дорожньо-транспортна пригода з мікроавтобусом, який перевозив українців, - унаслідок цього є жертви і постраждалі.

Як повідомляв раніше Главред, раніше мікроавтобус з українцями, який прямував до Варшави, потрапив у ДТП біля міста Познань. Унаслідок аварії 62-річний водій-українець загинув на місці, а всіх пасажирів госпіталізували в лікарню.

Раніше повідомлялося, що в Молдові в ДТП потрапив автобус, який прямував за маршрутом Кишинів-Київ, у ньому перебувало 19 осіб. Автобус зіткнувся з легковим автомобілем, водій і пасажирка якого загинули.

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