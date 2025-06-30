Наступ РФ захлинається: що пішло не так і чи загрожує Україні новий фронт, прогноз

Росія провалила кампанію літнього наступу на Сумщині, Сили оборони України не лише відбивають атаки ворога, але й контратакують, зазначають аналітики.

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Наступ РФ захлинається - що далі чекає на Україну, прогноз бойових дій / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

Наступ РФ провалюється - що кажуть в ЗСУ та на Заході

Чи може РФ відкрити нові фронти в інших областях України - прогноз бойових дій до кінця літа

Чи зможе РФ захопили Лівобережжя України до кінця 2026 року

Попри масштабний заявлений наступ у червні 2025 року, російські війська не змогли досягти значних успіхів на жодному напрямку. Аналітики відзначають, що навіть при рекордній кількості атак просування ворога було мізерним або взагалі відсутнім.

Главред зібрав головне, що варто знати про провал літнього наступу РФ та як може змінитись ситуація на фронті.

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Наступ РФ провалюється

Літній наступ Росії в Україні триває лише кілька тижнів, але вже демонструє ознаки провалу, попри рекордну кількість атак на різних напрямках. Про це пише The Telegraph.

"Москва провела зимові місяці, нарощуючи людські ресурси, удосконалюючи тактику та покращуючи координацію ракетних ударів та ударів безпілотників. Спочатку були ознаки того, що це окупиться", - пишуть журналісти.

Як пише The Telegraph, у травні окупанти просувалися найшвидше з листопада 2023 року — близько 5,5 квадратної милі на добу, що вдвічі більше, ніж у квітні. Основні успіхи були зафіксовані в Донецькій області, зокрема між Покровськом і Костянтинівкою. Однак уже зараз, за даними аналітиків, темп наступу суттєво сповільнився.

"У росіян зараз насправді немає можливості розпочати щось нове. Літній наступ буде просто продовженням того, що вони робили навесні", – сказала виданню аналітик з питань Росії з Інституту вивчення війни (ISW) Анжеліка Еванс.

На Сумському напрямку просування взагалі зупинилося. Попри чисельну перевагу та активне застосування дронів, російські війська не демонструють значних результатів. Як зауважив один із українських офіцерів, який служить на Куп’янському напрямку, російська піхота "вкрай слабо підготовлена, якщо взагалі проходила навчання".

Щодо Донеччини, то, як підкреслило видання, у випадку захоплення Костянтинівки РФ отримає можливість просуватися до Краматорська та Слов’янська, що наблизить її до повного контролю над Донбасом. Проте, на думку журналістів The Telegraph, через повільний темп просування та низьку якість підготовки окупантів, реалізація цього плану виглядає малоймовірною.

Костянтинівка / Інфографіка: Главред

"Щоб узяти Краматорськ, їм знадобиться додатково 100 000 бійців", - сказав український сержант у коментарі виданню зазначивши, що для захоплення Авдіївки росіянам знадобилося 40 тисяч людей, а для взяття Бахмута — 70 тисяч, включно з добре підготовленими та боєздатними найманцями ПВК "Вагнер".

Чи дійсно наступ РФ захлинувся – відповідь ОСУВ "Хортиця"

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону підтвердив, що літній наступ російських військ на Сумщині фактично провалився. Водночас він зазначив, що загалом противник і далі веде активні бойові дії на низці ділянок фронту.

"Там вони довго готувалися, але вийшов пшик", - наголосив він.

Втім, Трегубов зауважив, що в зоні відповідальності "Хортиці" не можна говорити про повну зупинку літньої кампанії РФ. Зокрема, на Покровському напрямку тривають дуже інтенсивні бої – щодня фіксується понад 50 бойових зіткнень.

Покровськ / Інфографіка: Главред

"Ворог перетнув трасу Покровськ- Костянтинівка і намагається просуватися на північ. А це означає, що росіяни підуть або на Костянтинівку, або можуть атакувати Покровсько-Мирноградську агломерацію уже зі східного напрямку. Або робити це одночасно", - зазначив він.

Віктор Трегубов зауважив, що хоча російські війська поки не наблизилися впритул до агломерації, ситуація залишається вкрай небезпечною. За його словами, ворога необхідно відкинути за трасу та максимально послабити його наступальний потенціал усіма можливими засобами.

Він також повідомив, що окупанти намагаються прорватися південніше Покровська у напрямку адміністративного кордону з Дніпропетровською областю. За його словами, на Покровському напрямку зосереджено близько 110 тисяч російських військових — це дуже велике угруповання, і навряд чи слід очікувати додаткового підкріплення з їхнього боку, адже в бій уже кинуто всі наявні сили.

Яка зараз ситуація на Сумщині

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Сили оборони України зупинили просування російських військ на Сумщині. За його словами, цьогорічна спроба ворога розгорнути "літній наступ" із території РФ захлинається.

"Оборона Сумщини – одне із основних завдань на сьогодні. За підсумками травня-червня, можна констатувати, що цьогорічна хвиля намагань "літнього наступу" ворога з території РФ захлинається так само, як торік – спроба наступальних дій противника на Харківщині", - зазначив Сирський у дописі у Facebook.

Сирський наголосив, що російські війська на прикордонних територіях Сумщини наразі більше не просуваються, лінію фронту вдалося стабілізувати цього тижня.

Суми / Інфографіка: Главред

За його словами, українські підрозділи успішно застосовують тактику активної оборони та звільняють території прикордонних районів області. На Північнослобожанському та Курському напрямках українські війська повторно стримали близько 50 тисяч російських військових, включно з елітними частинами ВДВ і морської піхоти.

Крім того, наступальні дії українських сил у Глушківському районі Курської області змусили ворога перекидати сили на власну територію, що суттєво послабило його можливості на Сумському напрямку.

Олександр Сирський / Інфографіка: Главред

Чи може РФ відкрити нові фронти в інших областях України

В інтерв’ю Главреду колишній співробітник СБУ та військовий експерт Іван Ступак, коментуючи ймовірність відкриття нових фронтів Росією, зокрема в Харківській чи Дніпропетровській областях, зазначив, що напрямок на Дніпропетровщину вже фактично активний.

За його словами, на мапі DeepState видно, що до адміністративного кордону залишилося всього близько 100 метрів, а це майже нічого. Найімовірніше, російські війська вже зайшли на територію області. Ступак нагадав, що протягом останніх трьох тижнів влада евакуювала мешканців з приблизно півтора десятка сіл саме на цьому напрямку через загрозу для життя.

"Якщо взяти лінійку і прокреслити лінію на 10-15 кілометрів від передових позицій військ РФ біля Новопавлівки вглиб Дніпропетровщини, можна переконатися, на яку глибину здатні долітати дрони. Ба більше, FPV-дрони вже туди долітають", - вказує він.

Які 4 міста РФ хоче окупувати до кінця літа 2025

Щодо цілей Росії на літо, експерт вважає, що основний акцент вони зроблять на Донеччині. Зокрема, перед окупантами стоїть завдання захопити Покровськ, Костянтинівку, а також Краматорськ і Слов’янськ.

"Якщо впаде Покровськ і Костянтинівка, то вони рушать всією цією масою на Краматорськ і Слов'янськ, щоб взяти міста в оточення", - резюмував він.

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Чи можуть росіяни зайти на Чернігівщину

В інтервʼю Главреду колишній речник Генштабу ЗСУ, полковник запасу та військовий експерт Владислав Селезньов зазначив, що головним напрямком для російських військ залишається Донеччина. Додатковими цілями є південь Запорізької області та спроби створити буферну зону на Сумщині. Також не виключено, що ворог знову спробує наступ на Харківську чи Чернігівську області.

"Але варто звернути увагу: наші Сили оборони також здійснюють певні заходи контрдії. Наприклад, атаки по півдню Запорізької області із зануренням тамтешнього регіону в блекаутів, а також руйнування двох ключових залізничних магістралей на Брянщині. Я не думаю, що це просто випадкові збіги. Тобто здійснюється певна превентивна діяльність, щоб максимально ускладнити логістику російської армії. Бо логістика — цепереміщення ресурсів. Немає ресурсів — немає просування на полі бою", - вказує він.

Чи зможе Україна на даному етапі війни перейти в контрнаступ

Наразі українські сили проводять саме контратакуючі дії, а не повноцінний контрнаступ. Про це в інтерв’ю Главреду розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

За його словами, такі операції можливі на кількох напрямках, зокрема вже розпочаті в Сумській області, де лінія бойового зіткнення поки лишається нестабільною, але контроль росіян на північ від Сум більше не розширюється.

Коваленко також наголосив, що українські захисники, зокрема 225-й окремий штурмовий батальйон, звільнили Андріївку, яка зараз перебуває під українським контролем. Це відкриває перспективи для подальшого просування в бік кордону з РФ. За його словами, такі дії можуть бути реалізовані й на інших напрямках.

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"Такі дії цілком можливі ще на декількох ділянках, але не буду це анонсувати. Така можливість у нас є, і вона може бути реалізована. Втім, по більшості ділянок фронту щонайменше до кінця літа системних контратакуючих або контрнаступальних дій я не очікую, оскільки не бачу такої можливості. На Покровському, Костянтинівському та Новопавлівському напрямках, а також на Лимано-Куп’янській осі я не бачу передумов для початку наших контратак або контрнаступу. Тому щонайменше до кінця літньої наступальної кампанії російських окупантів може відбуватися підготовка та створення умов для можливих дій наших військ в осінньо-зимовий період. Але точно не йдеться про щось глобальне і масштабне, що може розпочатися вже зараз", - додав він.

Чи зможе РФ захопили Лівобережжя України до кінця 2026 року

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в ексклюзивному коментарі Главреду зазначив, що немає жодних підстав вважати, що Росія здатна окупувати лівобережжя України до кінця 2026 року.

"Загалом, якщо подивитися на ситуацію, яка складається з російським військово-промисловим комплексом і забезпеченням російських військ, можна сказати більше: Росія зараз перебуває у точці неповернення в питанні виснаження. І літня наступальна кампанія Росії 2025 року буде максимумом, який може продемонструвати російське командування в проведенні загальновійськових наступальних кампаній – не тактичних операцій, а саме загальновійськової наступальної кампанії. Рівень виснаження росіян сьогодні максимальний", - зазначив він.

Він зауважив, що достатньо проаналізувати нинішні темпи просування російських військ і доступні ресурси РФ, щоб зрозуміти — реалізація такого плану є малоймовірною. Аналітик виділив ряд причин:

По-перше: низька ефективність наступу при високих втратах. У 2024 році росіяни втратили понад 420 тис. військових і захопили 3200 кв. км, а у 2025 – лише 1450 кв. км при майже 190 тис. втрат. Темпи окупації не зростають.

По-друге: складний рельєф і міська забудова. Рельєфно-ландшафтні особливості та міста, навіть невеликі (як Часів Яр), суттєво гальмують просування ворога.

Часів Яр / Інфографіка: Главред

По-третє: ефективна українська оборона. Україна має ешелоновану багаторівневу систему оборони. Втрата позиції не призводить до обвалу фронту.

По-четверте: дефіцит техніки та людей у РФ. Росія стикається з нестачею танків, артилерії та навіть живої сили. Втрачає контроль над окремими районами, бо не має ресурсу їх утримувати.

На думку Коваленка, окупаційним силам буде вкрай складно просуватися на будь-якому з напрямків чи локацій.

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