Аномальна спека накриє Україну: синоптик попередив про різку зміну погоди

Україну накриє пекельна спека найближчими днями, повідомив Главреду народний синоптик.

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Україну накриє потужна спека - дата / Колаж Главред

Погода в Україні у червні виявилась досить прохолодною, з опадами та низькими температурами. Втім, синоптики обіцяють різку зміну погоди вже у другому місяці літа 2025.

Коли чекати на потепління у липні, які регіони накриє спека, та чи будуть аномальні +40 градусів в Україні розповів в інтерв'ю Главреду народний синоптик Станіслав Щедрін.

Червень в Україні був досить прохолодним. А яким буде липень?

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Перша половина липня в Україні буде відносно спекотною. Можу сказати, що два тижні липня стануть аномально спекотними та сухими. До 15 липня варто чекати на пекельну спеку.

Деякі синоптики прогнозують спеку в Україні до +40 градусів. Чи дійсно це так, і в яких регіонах варто очікувати такої температури?

Так, з 4 по 11 липня у південних областях температура коливатиметься від +37 до +40 градусів.

На решті території – в західних, північних, центральних та східних областях – слід очікувати від +34 до +37 градусів тепла.

Якої погоди слід очікувати у другій декаді липня?

У першій декаді липня опадів не передбачається, може бути посуха. А от уже після 15 липня температура в Україні трохи знизиться, і опадів стане більше. Слід очікувати дощів.

Чи варто очікувати на певні аномалії у липні?

На аномалії чекати не варто. Будуть лише дощі, які накриють деякі регіони. А от що стосується температури, то можна говорити про аномальні +40 градусів.

Європу вже найближчими днями атакує хвиля екстремальної спеки до +42. Метеослужби Іспанії, Португалії, Франції, Італії та Греції вже попередили про небезпеку. Чи слід українцям чекати ще більшої спеки?

Так. Повітряна маса, яка охопить Європу, з 4 липня повинна прийти і до нас. Тому ми говоримо про аномальні температури саме у липні.

Гаряче повітря прямує з Північної Африки.

Україну накиє спека до +34 градусів вже з 2-го липня / Укргідрометцентр

Хто такий Станіслав Щедрін Стас Щедрін - український народний синоптик з Кропивницького. Дає довгострокові та короткострокові прогнози погоди в Україні. Як запевняє синоптик, він займається прогнозом погоди понад десять років та використовує той же сучасний метод обчислень, як і в гідрометцентрах. Співпрацює з низкою провідних загальнонаціональних видань.

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