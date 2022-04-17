Потужний удар ЗСУ: на Донбасі знищили 46 одиниць техніки nf 2 ракети РФ

Українські захисники знищили 15 танків, 3 артилерійські системи, 24 одиниці броньованої та 10 одиниць автомобільної техніки противника.
За добу на Донбасі військовослужбовці угрупованням Об'єднаних сил відбили 10 атак ворога і знищили ворожу техніку.
Як розповіли у прес-центрі штабу ООС, українські захисники знищили 15 танків, 3 артилерійські системи, 24 одиниці броньованої та 10 одиниць автомобільної техніки противника.
Крім того, підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 4 безпілотних літальних апарати типу Орлан-10 і 2 крилатих ракети.
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Війна в Україні
В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
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