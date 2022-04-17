Потужний удар ЗСУ: на Донбасі знищили 46 одиниць техніки nf 2 ракети РФ

/ Фото Reuters

За добу на Донбасі військовослужбовці угрупованням Об'єднаних сил відбили 10 атак ворога і знищили ворожу техніку.

Як розповіли у прес-центрі штабу ООС, українські захисники знищили 15 танків, 3 артилерійські системи, 24 одиниці броньованої та 10 одиниць автомобільної техніки противника.

Крім того, підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 4 безпілотних літальних апарати типу Орлан-10 і 2 крилатих ракети.

читайте також"Є, потрапив": морпіхи спалили танк РФ Стугной і відправили в пекло екіпаж рашистів

Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

Читайте ще: