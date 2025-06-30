ЗСУ пішли вперед і вибили 'елітні' частини РФ: у Генштабі назвали напрямок

Ситуація на лінії фронту в Сумах стабілізувалася, ворог зупинений, повідомляє Генеральний штаб.

https://glavred.net/ukraine/vsu-poshli-vpered-i-vybili-elitnye-chasti-rf-v-genshtabe-nazvali-napravlenie-10677545.html Посилання скопійоване

ЗСУ йдуть уперед / Колаж: Главред, фото: 41 ОМБр, 56 ОМБр

Головне:

У районі населеного пункту Олексіївка українським підрозділам вдалося просунутися вперед

Українські війська утримують лінію оборони - звільнено населений пункт Андріївка

Українські війська продовжують утримувати оборонні позиції і одночасно готуються до контрнаступальних операцій з метою витіснення російських сил. У районі населеного пункту Олексіївка українським підрозділам вдалося просунутися вперед і відтіснити противника далі від міста Суми.

Згідно з повідомленням Генерального штабу Збройних сил України, на Північно-Слобожанському напрямку Сили оборони продовжують успішно стримувати наступальні спроби ворога в прикордонній зоні Сумської області та завдають йому суттєвих втрат.

відео дня

"Дії наших захисників, зокрема на Курському напрямку, призвели до того, що близько 50 тисяч російських військовослужбовців виявилися задіяними в цьому районі й не були перекинуті на інші ключові напрямки, як-от Покровське та Новопавлівське", - йдеться в повідомленні Генштабу.

/ Главред

Ситуація на лінії фронту стабілізована. Ворога зупинено на ділянці, що проходить через населені пункти Юнаківка, Яблунівка, Новомиколаївка, Олексіївка, Кіндратівка, далі - по державному кордону і вглиб території Росії - до плацдарму в Глушківському районі Курської області.

"Українські війська утримують лінію оборони, готуються до контрударів і вже досягли успіху - звільнено населений пункт Андріївка, а також забезпечено просування в районі Олексіївки", - уточнили у військовому командуванні.

Водночас Росія активно використовує на цій ділянці елітні підрозділи - морську піхоту, десантно-штурмові війська та найбоєздатніші мотострілецькі частини, застосовуючи артилерію великої дальності, бойову авіацію та ударні БПЛА. Крім того, противник намагається витіснити українські сили із зайнятих позицій на території Курської та Бєлгородської областей РФ.

Ситуація на фронті - новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що росіяни штурмують на новому напрямку. Тривають активні бойові зіткнення в районі Добропілля, наголосив Олександр Сирський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про успіхи ЗСУ на "найгарячішому" напрямку. Головнокомандувач ЗСУ вивчив ситуацію на фронті і дав нові вказівки.

Як писав раніше Главред з посиланням на ОСУВ "Хортиця", РФ проривається в небезпечній точці. Росіяни використовують чисельну перевагу, проте ЗСУ чинять запеклий опір.

Більше новин:

Що таке Генштаб ЗСУ? Генеральний штаб Збройних сил України — головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту і Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройними Силами України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред