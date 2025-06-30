Євро злетів до небаченого рекорду, долар рвонув вгору: курс валют на 1 липня

Ви дізнаєтеся:
- Який курс долара встановив НБУ на 1 липня
- Наскільки виріс курс євро
- Яка ситуація на міжбанку і готівковому ринку
Національний банк України підвищив курс долара до гривні на 1 липня 2025 року. Водночас курс євро вп'яте за місяць оновив історичний максимум. Про це свідчать дані на сайті регулятора.
Так, офіційний курс долара зріс на 14 копійок, порівняно з попереднім показником. На вівторок, 1 липня, курс американської валюти становить 41,78 грн/дол.
Євро знову переписав історичний рекорд. Європейська валюта подорожчала до 48,99 грн за одиницю, що на 21 копійку більше, ніж напередодні. Попередній рекорд був зафіксований 30 червня — 48,78 грн/євро.
На міжбанківському валютному ринку курс долара зріс на 6 копійок. Станом на поточний день долар торгувався на рівні 41,79–41,82 грн (купівля–продаж), а євро — 49,02–49,04 грн.
На готівковому ринку спостерігається ще помітніше зростання:
- Курс долара піднявся на 25 копійок — до 42 грн.
- Курс євро зріс на 30 копійок — до 49,35 грн.
Курс валют в Україні - останні новини
Нагадаємо, за останній місяць курс євро в Україні виріс із 46,5 до майже 49 грн, встановивши кілька рекордів. За словами експертів, основна причина — нестабільність в американській економіці через дії Дональда Трампа, яка посилила інтерес інвесторів до євро.
Також на ранок 27 червня курс долара в українських банках залишився на рівні 41,85 грн, тоді як євро зріс на 10 копійок — до 49,10 грн. На "чорному ринку" долар торгувався по 41,52–41,60 грн, євро — 48,85–49,05 грн.
Як повідомляв Главред, курс долара в Україні найближчими днями, ймовірно, залишиться стабільним, тоді як євро може подорожчати до 50 грн. Експерт Олег Пендзин пов’язує слабкість долара зі змінами в податковій системі США та економічною статистикою.
Читайте також:
- В Україні різко здорожчає популярний молочний продукт: чого очікувати споживачам
- На продуктовому кошику можна зекономити: в Україні подешевшав ряд позицій
- Пенсіонери можуть отримати гроші від Ощадбанку: що потрібно зробити
Що таке Національний банк України?
Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред