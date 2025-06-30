Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Євро злетів до небаченого рекорду, долар рвонув вгору: курс валют на 1 липня

Руслана Заклінська
30 червня 2025, 16:31
293
Офіційний курс євро підскочив майже до 50 грн за одиницю.
Євро злетів до небаченого рекорду, долар рвонув вгору: курс валют на 1 липня
Євро злетів до "космічної" позначки / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Який курс долара встановив НБУ на 1 липня
  • Наскільки виріс курс євро
  • Яка ситуація на міжбанку і готівковому ринку

Національний банк України підвищив курс долара до гривні на 1 липня 2025 року. Водночас курс євро вп'яте за місяць оновив історичний максимум. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Так, офіційний курс долара зріс на 14 копійок, порівняно з попереднім показником. На вівторок, 1 липня, курс американської валюти становить 41,78 грн/дол.

відео дня

Євро знову переписав історичний рекорд. Європейська валюта подорожчала до 48,99 грн за одиницю, що на 21 копійку більше, ніж напередодні. Попередній рекорд був зафіксований 30 червня — 48,78 грн/євро.

На міжбанківському валютному ринку курс долара зріс на 6 копійок. Станом на поточний день долар торгувався на рівні 41,79–41,82 грн (купівля–продаж), а євро — 49,02–49,04 грн.

На готівковому ринку спостерігається ще помітніше зростання:

  • Курс долара піднявся на 25 копійок — до 42 грн.
  • Курс євро зріс на 30 копійок — до 49,35 грн.
Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют в Україні - останні новини

Нагадаємо, за останній місяць курс євро в Україні виріс із 46,5 до майже 49 грн, встановивши кілька рекордів. За словами експертів, основна причина — нестабільність в американській економіці через дії Дональда Трампа, яка посилила інтерес інвесторів до євро.

Також на ранок 27 червня курс долара в українських банках залишився на рівні 41,85 грн, тоді як євро зріс на 10 копійок — до 49,10 грн. На "чорному ринку" долар торгувався по 41,52–41,60 грн, євро — 48,85–49,05 грн.

Як повідомляв Главред, курс долара в Україні найближчими днями, ймовірно, залишиться стабільним, тоді як євро може подорожчати до 50 грн. Експерт Олег Пендзин пов’язує слабкість долара зі змінами в податковій системі США та економічною статистикою.

Читайте також:

Що таке Національний банк України?

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

валюта курс валют курс гривні обмін валют курс долара курс євро курс НБУ
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Війська отримали спецзавдання, є результати": важлива заява Зеленського про фронт

"Війська отримали спецзавдання, є результати": важлива заява Зеленського про фронт

18:06Фронт
Путін націлився на Одесу: FT розкрили, що готує Росія і чому Захід б'є на сполох

Путін націлився на Одесу: FT розкрили, що готує Росія і чому Захід б'є на сполох

17:41Війна
У Румунії потрапив у ДТП автобус із 60 українцями: є загибла і поранені

У Румунії потрапив у ДТП автобус із 60 українцями: є загибла і поранені

17:18Світ
Реклама

Популярне

Більше
"Це неприпустимо": названо головну помилку у використанні F-16 ЗСУ

"Це неприпустимо": названо головну помилку у використанні F-16 ЗСУ

Україна провела нову операцію "Павутина" на території Росії - що відомо про наслідки

Україна провела нову операцію "Павутина" на території Росії - що відомо про наслідки

ЗСУ пішли на прорив і просунулися на 2 напрямках фронту: в ISW повідомили деталі

ЗСУ пішли на прорив і просунулися на 2 напрямках фронту: в ISW повідомили деталі

3 знаки зодіаку відчують прилив удачі цього літа

3 знаки зодіаку відчують прилив удачі цього літа

Буде спека та справжня посуха: коли в Україні різко підвищиться температура

Буде спека та справжня посуха: коли в Україні різко підвищиться температура

Останні новини

18:22

У "Дії" з'явилася довгоочікувана послуга для водіїв - заміна техпаспорта

18:06

"Війська отримали спецзавдання, є результати": важлива заява Зеленського про фронт

17:41

Путін націлився на Одесу: FT розкрили, що готує Росія і чому Захід б'є на сполох

17:40

Огірки будуть свіжими й хрусткими довше: геніальний спосіб зберіганняВідео

17:32

Війна може затягнутися ще на 4 роки: український комбат про тривожний сценарій

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

17:18

У Румунії потрапив у ДТП автобус із 60 українцями: є загибла і поранені

17:17

Вдарить +35 градусів: стала відома дата сильної спеки в Україні

17:01

Красиві українські імена, про які вже забули: що вони означають та як звучать ниніВідео

16:41

Четверо українських тенісисток у сітці Вімблдону 2025: де та коли дивитись трансляції

Реклама
16:40

Аномальна спека накриє Україну: синоптик попередив про різку зміну погоди

16:33

В Україні розробили антидронові патрони: Федоров розповів про успіх у цій справі

16:31

Євро злетів до небаченого рекорду, долар рвонув вгору: курс валют на 1 липня

16:30

Наступ РФ захлинається: що пішло не так і чи загрожує Україні новий фронт, прогноз

16:18

ЗСУ пішли вперед і вибили "елітні" частини РФ: у Генштабі назвали напрямок

16:08

1000 дронів за ніч: українців попередили про посилення небезпеки через удари РФ

15:42

"Сіра" зона на Дніпропетровщині: чи дійсно окупанти прорвались у область

15:35

Як визначити характер за помадою: простий психологічний тест для жінок

15:34

ТЕТ завершив зйомки 4 сезону "Ромео і Джульєтта з Черкас": чого чекати у продовженні комедійного хіта

15:24

Майстер маскування: як Леся Нікітюк приховувала вагітність

15:18

Із золотим пістолетом і мегадорогим годинником: син Кадирова відгуляв весілля

Реклама
15:10

Чи правда, що наступ РФ захлинувся - у "Хортиці" дали відповідь

14:40

Майже 500 гривень за кілограм: ціни на сезонну ягоду в Україні б’ють всі рекорди

14:31

Як дізнатися свою долю за датою народження - покрокова інструкція

14:22

Гігантський крокодил-довгожитель: учених приголомшила історія нащадка динозаврівВідео

14:17

Що потрібно обов'язково зробити влітку з помідорами - буде дівати нікудиВідео

14:15

Де 4 обличчя: тільки "найгостріші очі" зможуть їх помітити за 5 секунд

13:37

Лише дві недавні операції СБУ нанесли росії втрати на сотні мільйонів, - експерт

13:35

Сергій Кривцов у подкасті Дениса Бойка: від автогола з "Реалом" до гри з Мессі

13:33

РФ іде на прорив і готує новий штурм на Сумщині: названо небезпечні напрямки

13:30

Чому 1 липня не можна влаштовувати гучних гулянь: яке церковне свято

13:22

Скільки разів в місяць потрібно причащатися: священник дав поясненняВідео

13:16

Пенсіонери можуть отримати гроші від Ощадбанку: що потрібно зробити

12:48

РФ вдарила по Харкову новим дроном: що про нього відомо

12:37

"Діти сварять, що це шкідливо": Камалія зізналася в таємній залежності

12:35

Переговори України з РФ: у Зеленського жорстко відповіли на маніпуляцію Кремля

12:23

Мобілізація жінок з вересня: в ЦПД звернулись до українців із важливою заявою

12:20

Трампа просили натиснути на РФ, але він залишився нерішучим - президент Чехії

12:19

Гороскоп Таро на завтра 1 липня: Терези - попередження, Скорпіони - добре подумайте

12:00

Чеченці масштабно наступатимуть на Запорізьку область, їх перекидають з РФ: деталіВідео

11:58

Китайський гороскоп на завтра 1 липня: Козлам - відпочинок, Щурам - покупки

Реклама
11:47

Гороскоп на липень 2025 для Дів: розлучення, нове кохання та переїзд

11:42

"Це неприпустимо": названо головну помилку у використанні F-16 ЗСУ

11:32

На продуктовому кошику можна зекономити: в Україні подешевшав ряд позицій

11:28

Цей сон: соцмережі "розірвав" харизматичний хор із диригентом-красунчикомВідео

10:41

"Прощення Росії": Сибіга жорстко відповів на скандальну заяву МЗС Словаччини

10:30

"Приліт" біля ТЦК: РФ вдарила "Шахедами" по Кривому Рогу - деталіФото

10:26

Буде спека та справжня посуха: коли в Україні різко підвищиться температура

10:15

ЗСУ пішли на прорив і просунулися на 2 напрямках фронту: в ISW повідомили деталі

10:07

Пєсков назвав умову нового раунду мирних переговорів з Україною

09:31

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 30 червня (оновлюється)

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Культура
Звідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали Луцькою
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруНастя КаменськихВіталій КозловськийОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваПотапМаксим Галкін
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїЗакускиСвяткове менюСалати
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти