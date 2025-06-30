Євро злетів до небаченого рекорду, долар рвонув вгору: курс валют на 1 липня

Офіційний курс євро підскочив майже до 50 грн за одиницю.

https://glavred.net/economics/evro-vzletel-do-nevidannogo-rekorda-dollar-rvanul-vverh-kurs-valyut-na-1-iyulya-10677554.html Посилання скопійоване

Євро злетів до "космічної" позначки / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Який курс долара встановив НБУ на 1 липня

Наскільки виріс курс євро

Яка ситуація на міжбанку і готівковому ринку

Національний банк України підвищив курс долара до гривні на 1 липня 2025 року. Водночас курс євро вп'яте за місяць оновив історичний максимум. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Так, офіційний курс долара зріс на 14 копійок, порівняно з попереднім показником. На вівторок, 1 липня, курс американської валюти становить 41,78 грн/дол.

відео дня

Євро знову переписав історичний рекорд. Європейська валюта подорожчала до 48,99 грн за одиницю, що на 21 копійку більше, ніж напередодні. Попередній рекорд був зафіксований 30 червня — 48,78 грн/євро.

На міжбанківському валютному ринку курс долара зріс на 6 копійок. Станом на поточний день долар торгувався на рівні 41,79–41,82 грн (купівля–продаж), а євро — 49,02–49,04 грн.

На готівковому ринку спостерігається ще помітніше зростання:

Курс долара піднявся на 25 копійок — до 42 грн.

Курс євро зріс на 30 копійок — до 49,35 грн.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют в Україні - останні новини

Нагадаємо, за останній місяць курс євро в Україні виріс із 46,5 до майже 49 грн, встановивши кілька рекордів. За словами експертів, основна причина — нестабільність в американській економіці через дії Дональда Трампа, яка посилила інтерес інвесторів до євро.

Також на ранок 27 червня курс долара в українських банках залишився на рівні 41,85 грн, тоді як євро зріс на 10 копійок — до 49,10 грн. На "чорному ринку" долар торгувався по 41,52–41,60 грн, євро — 48,85–49,05 грн.

Як повідомляв Главред, курс долара в Україні найближчими днями, ймовірно, залишиться стабільним, тоді як євро може подорожчати до 50 грн. Експерт Олег Пендзин пов’язує слабкість долара зі змінами в податковій системі США та економічною статистикою.

Читайте також:

Що таке Національний банк України? Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред