Частина українців отримає річний 'імунітет' від мобілізації - Міноборони

Добровольці за проєктом "Контракт 18-24" тепер мають рік перепочинку.

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Уряд гарантував 12-місячну відстрочку учасникам проєкту "Контракт 18-24" / Колаж: Главред, фото: 21 окрема механізована бригада, 22ОМБр

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Уряд гарантував 12-місячну відстрочку учасникам проєкту "Контракт 18-24"

Раніше таких військових могли мобілізувати повторно одразу після звільнення відео дня

Закон усуває правову прогалину щодо безперервної служби

У понеділок, 30 червня, уряд підтримав законопроєкт, який вносить правки до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Відтепер добровольці, які проходили службу в межах проєкту "Контракт 18–24", матимуть 12-місячну відстрочку від повторної мобілізації. Про це повідомило Міністерство оборони України.

Раніше після завершення служби за таким контрактом громадяни знову підпадали під мобілізацію та могли бути негайно призвані повторно. В умовах дії воєнного стану ТЦК теоретично міг одразу видати повістку повторно. У законодавстві не існувало спеціальної норми, що захищає контрактників‑добровольців від "безперервної служби".

Затверджені зміни до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" усувають цю правову прогалину. Відтепер добровольцям гарантується законодавчо закріплена можливість повернутися до мирного життя щонайменше на рік. За цей час вони зможуть пройти реабілітацію, відновитися фізично та психологічно, а також реалізувати інші особисті чи освітні плани.

Проте законопроєкт, який гарантуватиме відстрочку для учасників проєкту "Контракт 18-24" ще має ухвалити Верховна Рада України.

Контракт 18-24 / Інфографіка: Главред

Контракт 18-24 років - новини України

Ініціатива напряму пов’язана з добровільною програмою "Контракт 18–24", старт якої було оголошено 11 лютого Міністерством оборони. Її головна мета — залучення громадян віком від 18 до 24 років до лав Сил оборони України на строк один рік.

Добровольці до 25 років, які раніше приєдналися до ЗСУ, також можуть отримати одноразову виплату в 1 млн грн, заявив речник Міноборони Дмитро Лазуткін. Для цього потрібно звернутися до командира й дізнатися алгоритм отримання коштів.

Як повідомляв Главред, підготовка військовослужбовців у рамках проєкту "Контракт 18-24" триває до трьох місяців і проходить у три етапи: базова, фахова та адаптація. До участі в боях допускаються лише після завершення всіх етапів.

Учасники отримують 1 млн грн допомоги, щомісячно до 120 тис. грн, житлову компенсацію, безплатне навчання, можливість "нульової" іпотеки, право на виїзд за кордон.

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Що таке Міністерство оборони України? Міністерство оборони України — центральний орган виконавчої влади і військового управління, у підпорядкуванні якого перебувають Збройні Сили України. Міноборони України є головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади щодо забезпечення реалізації державної політики у сфері оборони, пише Вікіпедія.

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