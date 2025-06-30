В Україні розробили антидронові патрони: Федоров розповів про успіх у цій справі

Виробник з Brave1 розробив боєприпаси для боротьби з дронами.

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В Україні розробили патрони для знищення дронів / колаж: Главред, фото: скріншот з ТК fedorov

Коротко:

Розробка отримала кодифікацію за стандартами НАТО

Кінцева мета - щоб кожен піхотинець мав під рукою магазин таких патронів

Оборонний кластер Brave1 запустив розробку спеціальних антидронових набоїв, які суттєво підвищують шанси українських військових вражати рухомі цілі, зокрема FPV-дрони та "мавіки". Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своїх соцмережах.

Зовні це стандартні патрони найпоширенішого калібру, придатні для використання у звичайному автоматі.

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Ключова відмінність - спеціальна бойова частина, яка забезпечує більшу ймовірність ураження дронів ще до того, як вони встигнуть атакувати. Розробка вже отримала кодифікацію за стандартами НАТО.

У Brave1 зазначають, що кінцева мета - щоб кожен піхотинець мав під рукою магазин таких набоїв і міг швидко зарядити їх у разі повітряної загрози.

Крім того, Федоров в інтерв'ю NV розповів, чи є в України якесь технологічне рішення, яке можна було б запустити в серійне виробництво, щоб нейтралізувати проблему "Шахедів".

"Зараз триває активна робота щодо перехоплювачів, і деякі з них зробили неймовірний прорив. Я не хочу вдаватися в деталі, але скажу так, що в разі масштабування цих продуктів ситуація може змінитися докорінно", - відповів Федоров.

Міністр зазначив, що деякі речі не можна озвучувати, щоб не залишати підказки ворогові. Проте він запевнив, що відбулися певні технологічні зрушення, які Україна кілька років не могла вирішити.

Дрони в Україні - головне:

Раніше повідомлялося про те, що в Україні розвивається проєкт дрона-"матки". Україна стала п'ятою країною у світі, у якої є лазерна зброя. Українські військові можуть за допомогою лазера збивати літаки на висоті понад два кілометри.

Як повідомляв Главред, Володимир Зеленський повідомив, що Силам оборони передали першу партію дронів-ракет "Пекло". Він підкреслив, що це українська зброя, яка вже має підтверджене бойове застосування.

Французький автовиробник у співпраці з оборонним малим і середнім підприємством Франції запустить виробництво безпілотників в Україні.

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Хто такий Михайло Федоров Федоров Михайло - український підприємець і державний діяч. З 29 серпня 2019 року - віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України в уряді Олексія Гончарука та Дениса Шмигаля. Ініціатор електронного сервісу державних послуг "Дія". Наймолодший міністр в історії української політики. У минулому Народний депутат України IX скликання. Учасник списку "Forbes 30 до 30" як молодий візіонер. Радник Президента (поза штатом) з цифрового напряму. Керівник digital-напрямку передвиборчої кампанії кандидата в президенти України Володимира Зеленського 2019 року. Член Ради національної безпеки і оборони України з 19 березня 2021 року. Член Ставки Верховного Головнокомандувача України з 22 листопада 2023 року.

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