Путін вводить війська на окупований Донбас під виглядом "миротворців"

Російському Міноборони доручається забезпечити здійснення Збройними силами "функцій з підтримання миру" на окупованих територіях.
Президент Росії Володимир Путін після визнання "ДНР" та "ЛНР " підписав указ про введення російських військ на окупований Донбас.
В указах Путіна йдеться про те, що мова йде нібито про "миротворців".
Згідно з опублікованими документами, у зв'язку зі зверненням ватажків "республік" Дениса Пушиліна і Леоніда Пасічника російському Міноборони доручається забезпечити здійснення Збройними силами "функцій з підтримки миру" на окупованих територіях.
Путін визнав "ЛДНР"
21 лютого президент Російської Федерації Володимир Путін офіційно визнав "ЛДНР". З таким проханням до нього звернулася Державна дума Росії.
Путін заявив, що " вважаю за необхідне схвалити давно назріле рішення. Визнати суверенітет "ДНР" та "ЛНР". Прошу Федеральні Збори РФ підтримати це рішення, а також ратифікувати Угоди про дружбу і взаємодопомогу з цими республіками".
Також Володимир Путін відреагував на заяву Володимира Зеленського про ядерну зброю. За словами президента РФ, подібні висловлювання - не порожня бравада.
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