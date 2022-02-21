Путін вводить війська на окупований Донбас під виглядом "миротворців"

Путін вводить війська в ОРДЛО / Reuters

Президент Росії Володимир Путін після визнання "ДНР" та "ЛНР " підписав указ про введення російських військ на окупований Донбас.

В указах Путіна йдеться про те, що мова йде нібито про "миротворців".

Згідно з опублікованими документами, у зв'язку зі зверненням ватажків "республік" Дениса Пушиліна і Леоніда Пасічника російському Міноборони доручається забезпечити здійснення Збройними силами "функцій з підтримки миру" на окупованих територіях.

Путін визнав "ЛДНР"

21 лютого президент Російської Федерації Володимир Путін офіційно визнав "ЛДНР". З таким проханням до нього звернулася Державна дума Росії.

Путін заявив, що " вважаю за необхідне схвалити давно назріле рішення. Визнати суверенітет "ДНР" та "ЛНР". Прошу Федеральні Збори РФ підтримати це рішення, а також ратифікувати Угоди про дружбу і взаємодопомогу з цими республіками".

Також Володимир Путін відреагував на заяву Володимира Зеленського про ядерну зброю. За словами президента РФ, подібні висловлювання - не порожня бравада.

Читайте також: