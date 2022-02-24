Скласти зброю: Путін офіційно оголосив про "спеціальну військову операцію"

Володимир Путін / Reuters

Президент Росії Володимир Путін заявив про проведення спеціальної операції проти України. Таке рішення він прийняв після звернення ватажків так званих "ДНР" і "ЛНР".

"Обставини вимагають від нас рішучих і негайних дій. "Народні республіки" Донбасу звернулися до Росії з проханням про допомогу. У зв'язку з цим, відповідно до статті 51, Частина 7 Статуту ООН, з санкції Ради Федерації і на виконання ратифікованих Федеральними Зборами договорів про дружбу і взаємодопомогу з "ДНР" і "ЛНР", мною прийнято рішення про проведення спеціальної військової операції. Її мета - захист людей, які протягом восьми років піддаються знущанням, геноциду з боку київського режиму. І для цього ми будемо прагнути до демілітаризації і денацифікації України. А також переказу суду тих, хто скоїв численні криваві злочини проти мирних жителів, в тому числі і громадян Російської Федерації", - сказав Путін.

У той же час, він сказав, що, мовляв, в плани Росії не входить окупація України.

Путін закликав українських військових скласти зброю, а тих, хто захищатиме Україну, мовляв, отримає таку відповідь, якої ще не було.

"Мушу звернутися до військових України, ви давали присягу народу, а не хунті, закликаю негайно скласти зброю і йти додому", — сказав Путін.

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Росія вводить війська на Донбас і визнала "ЛДНР"

Російський президент Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання Москвою "ДНР" і "ЛНР". З Пушиліним і Пасічником були підписані "договори про дружбу".

Того ж вечора Росія почала вводити війська в окремі райони Донецької та Луганської областей.

22 лютого Федеральні Збори РФ (Держдума і Радфед, дві палати російського парламенту) ратифікувало "договори про дружбу" між Росією і "ЛДНР". Путін підписав документи про ратифікацію.

Далі Рада Федерації дозволив президенту Володимиру Путіну використовувати російські війська за кордоном. Йдеться про запуск військових підрозділів на окупований Донбас.

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