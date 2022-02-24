УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Скласти зброю: Путін офіційно оголосив про "спеціальну військову операцію"

24 лютого 2022, 05:24

Путін закликав українських військових скласти зброю.

Володимир Путін
Володимир Путін / Reuters

Президент Росії Володимир Путін заявив про проведення спеціальної операції проти України. Таке рішення він прийняв після звернення ватажків так званих "ДНР" і "ЛНР".

"Обставини вимагають від нас рішучих і негайних дій. "Народні республіки" Донбасу звернулися до Росії з проханням про допомогу. У зв'язку з цим, відповідно до статті 51, Частина 7 Статуту ООН, з санкції Ради Федерації і на виконання ратифікованих Федеральними Зборами договорів про дружбу і взаємодопомогу з "ДНР" і "ЛНР", мною прийнято рішення про проведення спеціальної військової операції. Її мета - захист людей, які протягом восьми років піддаються знущанням, геноциду з боку київського режиму. І для цього ми будемо прагнути до демілітаризації і денацифікації України. А також переказу суду тих, хто скоїв численні криваві злочини проти мирних жителів, в тому числі і громадян Російської Федерації", - сказав Путін.

У той же час, він сказав, що, мовляв, в плани Росії не входить окупація України.

Путін закликав українських військових скласти зброю, а тих, хто захищатиме Україну, мовляв, отримає таку відповідь, якої ще не було.

"Мушу звернутися до військових України, ви давали присягу народу, а не хунті, закликаю негайно скласти зброю і йти додому", — сказав Путін.

Реклама

Росія вводить війська на Донбас і визнала "ЛДНР"

Російський президент Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання Москвою "ДНР" і "ЛНР". З Пушиліним і Пасічником були підписані "договори про дружбу".

Того ж вечора Росія почала вводити війська в окремі райони Донецької та Луганської областей.

22 лютого Федеральні Збори РФ (Держдума і Радфед, дві палати російського парламенту) ратифікувало "договори про дружбу" між Росією і "ЛДНР". Путін підписав документи про ратифікацію.

Далі Рада Федерації дозволив президенту Володимиру Путіну використовувати російські війська за кордоном. Йдеться про запуск військових підрозділів на окупований Донбас.

Читайте також:

viber
Володимир Путін
Зараз ви переглядаєте новину «Скласти зброю: Путін офіційно оголосив про "спеціальну військову операцію"». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Дзеркальна дата 22.02.2022: що робити в цей день, щоб залучити удачу і як загадати бажанняДзеркальна дата 22.02.2022: що робити в цей день, щоб залучити удачу і як загадати бажання 7 незрівнянних речей, про покупку яких ви ніколи не пошкодуєте7 незрівнянних речей, про покупку яких ви ніколи не пошкодуєте Гороскоп на сьогодні, 22 лютого 2022: Тільцям - таємні знаки, Дівам - удачаГороскоп на сьогодні, 22 лютого 2022: Тільцям - таємні знаки, Дівам - удача Гороскоп на березень 2022: на Скорпіонів чекає місяць-святоГороскоп на березень 2022: на Скорпіонів чекає місяць-свято "Амазонка": Злата Огневич топлес показала пишні "бутони""Амазонка": Злата Огневич топлес показала пишні "бутони"

Останні новини

05:40

Як за 5 хвилин приготувати легендарні горішки зі згущеним молоком вдома: покроковий рецепт з фото

05:35

Чому постійно мерзнуть руки і ноги: медики назвали несподівані причини

05:24

Скласти зброю: Путін офіційно оголосив про "спеціальну військову операцію"Відео

05:02

Смерть Єлизавети II: у Букінгемського палацу є план на випадок кончини монарха

04:55

45% росіян підтримують визнання Путіним "ЛДНР" - результати опитування

Реклама
04:44

Фітнес-модель Люсія Яворчекова виронила соковитий бюст з крихітної накидки

04:31

Удобрювати потрібно вже зараз: чим підгодувати декабрист, щоби він зацвівВідео

03:52

"Дуже сексуальна кішечка": танцівниця Аделіна Делі показала свої принади в збудливій білизні

03:50

Як зробити кухню чистою і затишною: 3 речі, від яких потрібно терміново позбутисяВідео

03:25

Вчені назвали найкращий фрукт-антидепресант, який чудово покращує настрій

03:20

Втратите всю удачу і гроші: кому ніколи не можна позичати сільВідео

02:44

"З розпачем в душі, але з вірою в серці": Ольга Сумська їде на Донбас

02:27

Як легко заснути при коронавірусі: поради лікарів

02:19

Смачна запіканка з картоплею і беконом, яка тане в роті: готувати всього 15 хвилин

02:18

5 речей, яких не повинно бути у спальні: позбавляємося від роздратування і здобуваємо міцний сонВідео

01:50

Російський блогер Дудь публічно підтримав Україну

01:30

Дмитро Комаров показав архівні кадри зі зйомок шоу Світ навиворіт на підтримку УкраїниФото

01:16

Зеленський закликав росіян одуматися: повне відео

00:51

Прикмети на 24 лютого: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

00:36

Путін - "жорстокий хуліган" і становить загрозу для всього західного світу - Daily Mail

Реклама
00:07

Гороскоп на сьогодні, 24 лютого 2022: Козерогам - образи, Ракам - грошіВідео

23 лютого, середа
23:50

"Будемо вбивати": головнокомандувач ЗСУ назвав наслідки нападу на Україну

23:46

За якої умови в Україні запровадять комендантську годинуВідео

23:16

"Тривожні новини": Кулеба заявив про можливу провокацію на хімзаводі в Криму

23:14

Ватажки "ЛДНР" звернулися до Путіна за військовою допомогоюВідео

22:54

Коли День бабусь в Україні в 2022 році та інші свята сім'їВідео

22:49

Надзвичайний стан у Києві: за якими правилами житиме містоВідео

22:27

Окупанти заблокували в'їзд до Криму - Денісова

22:07

Коли війна по-справжньому: що мають робити Україна і Захід?Погляд

21:49

В Україні запровадили надзвичайний станВідео

21:47

Без внутрішньої дестабілізації захоплення нашої країни неможливе - ДаніловВідео

21:44

Під санкції ЄС потраплять російські пропагандисти - FTВідео

21:24

США запровадили санкції проти Nord Stream 2 AG та її керівників

21:19

Євросоюз готовий розтрощити Росію ще одними санкціямиВідео

21:02

У Херсонській області з анексованого Криму чутна артилеріяВідео

20:49

Чому Путін побоюється починати велику війну з УкраїноюПогляд

20:47

По всій країні вишикувалися величезні черги з резервістів - ЗСУ

20:38

Надзвичайний стан в Україні: онлайн-трансляція Право на владуВідео

20:37

Китайський гороскоп 2022 на березень: шість знаків в списку везунчиків місяцяВідео

20:36

Маріуполь візьмуть під посилену охорону через загострення на Донбасі

Реклама
20:14

ЗСУ несуть втрати на Донбасі: бойовики ведуть обстрілВідео

20:02

Нардепи перейшли на режим роботи в умовах НП

19:52

Байден попередив Зеленського, що Росія атакує Україну протягом 48 годин - іноЗМІВідео

19:47

Березень буде аномальним: синоптики назвали дату потеплінняВідео

19:27

Указ про надзвичайний стан можуть змінитиВідео

19:21

Рада виділила з держбюджету майже 23 млрд грн на оборону

19:19

Українці з початку року забирають гроші з банків – НБУ

19:12

"Нам страшно, не хочемо в "ДНР": у Краматорську люди вийшли на патріотичний мітинг

18:59

Кабмін спростив перетин кордону для українцівВідео

18:56

Свято Теплого Олекси 2022: прикмети, як вийти заміж і залишитися молодоюВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти