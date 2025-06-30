Після чуток про роман із Налчаджиоглу: Ірина Білик відмовилася від чоловіків

Білик здивувала Мережу неоднозначними роздумами.

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Ірина Білик особисте життя - у співачки зник інтерес до чоловіків / колаж: Главред, фото: instagram.com/bilyk_iryna

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Ірина Білик офіційно одна вже більше чотирьох років

Зірка заявила, що чоловіки "перестали її цікавити"

Особисте життя української співачки, поета-пісняра та Народної артистки України Ірини Білик уже багато років є гарячою темою для преси та обговорення в Мережі. Проте вже чотири роки зірка ходить у холостячках.

Звісно, час від часу їй приписують романи (наприклад, з колишнім чоловіком Ані Лорак, турецько-українським бізнесменом Муратом Налчаджиоглу), відновлення стосунків з Дмитром Коляденком, і на концертах раз на рік чоловіки-шанувальники стабільно роблять пропозиції руки та серця, але Ірина Білик й досі самотня. І тепер зрозуміло, чому.

відео дня

Відмова від спілкування із сильною статтю стала для співачки, ймовірно, усвідомленим рішенням. У своєму блозі в Instagram вона опублікувала відео, на якому вона в білому лебединому пуху і з відкритими плечима то відводить очі, то томно дивиться в камеру. Ролик вона підписала: "Як вважаєте, чому мене перестали цікавити чоловіки?".

У коментарях одразу ж розгорілося обговорення. Серед найпопулярніших версій: розчарування у стосунках загалом, втома від пошуку "того самого", зміна пріоритетів на свою користь та зміни в організмі. Свою ж відповідь Ірина Білик поки що загадково притримує при собі.

Ірина Білик особисте життя - у співачки зник інтерес до чоловіків / instagram.com/bilyk_iryna

Ірина Білик особисте життя - у співачки зник інтерес до чоловіків / instagram.com/bilyk_iryna

Ірина Білик особисте життя - у співачки зник інтерес до чоловіків / instagram.com/bilyk_iryna

Ірина Білик особисте життя - у співачки зник інтерес до чоловіків / instagram.com/bilyk_iryna

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Хто така Ірина Білик? Ірина Білик - українська співачка, композиторка та поет-пісняр. Народна артистка України (2008). Через високу популярність (особливо в 90-ті), любов до перевтілень і величезний вплив на формування української популярної музики Білик називають "українською Мадонною". Співачка випустила 12 студійних альбомів і 48 синглів. Найпопулярніші треки: "Так просто", "Мы будем вместе", "Рябина алая", "Любовь. Яд" тощо.

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