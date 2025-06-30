Штрафи злетіли в 100 разів: популярне порушення ПДР коштуватиме шалених грошей

В Україні посилили відповідальність за керування транспортом без відповідної категорії водійського посвідчення.

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Неочевидне порушення ПДР тепер коштує десятки тисяч гривень / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Яка відповідальність за керування без посвідчення відповідної категорії

Який мінімальний штраф зараз передбачений за керування без прав

Що загрожує за повторне порушення

В Україні посилили відповідальність за керування транспортом без водійського посвідчення відповідної категорії. Багато водіїв досі керуються застарілою інформацією і не підозрюють, що порушення, за яке раніше накладали штраф у кількасот гривень, тепер може обійтись у десятки тисяч. Про це повідомляє mAuto, посилаючись на пояснення юриста.

Як зазначив юрист, чимало українців роками керують без відповідного водійського посвідчення — на скутерах, мопедах або навіть легкових автомобілях у сільській місцевості. Раніше це порушення вважалося несерйозним, оскільки штраф складав лише 425 гривень. Однак законодавство вже давно зазнало змін і штрафи за такі правопорушення є значно суворішими.

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"Сьогодні за керування без прав передбачено мінімальне стягнення в розмірі 3 400 грн. Якщо ж порушення повторюється, водієві загрожує вже 40 800 грн штрафу, а також тимчасове відсторонення від керування — до 7 років. І це вже не просто адмінпротокол, а серйозні юридичні наслідки", - йдеться у повідомленні.

Юрист підкреслив, що водіям не варто легковажно ставитися до цих змін, оскільки незнання закону не звільняє від відповідальності.

Де водіям України паркуватися суворо заборонено / Главред - інфографіка

Штрафи для водіїв в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, через недбалість водіїв можуть виникати штрафи за номерні знаки. Найпоширеніші порушення: забруднені номери, які не читаються з 20 метрів; ненадійне кріплення, через яке номер може загубитися; неправильне розташування знака.

Також неправильне встановлення відеореєстратора може призвести до штрафу. Патрульна поліція нагадує, що заборонено кріпити пристрій у зоні огляду склоочисників, особливо по центру лобового скла, — це порушення ПДР зі штрафом 510 грн.

Крім цього, зелена стрілка праворуч на світлофорі може бути як світловою, так і металевою. Вона часто дозволяє поворот лише праворуч зі смуги, але іноді з крайньої правої смуги можна їхати і прямо. Щоб уникнути штрафу 510 грн, треба уважно дивитися на знаки і розмітку.

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