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Путін "розмріявся" про окупацію Одеси: у Зеленського розкрили плани України

Андрій Ганчук
30 червня 2025, 20:42
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Кремль може планувати все, що завгодно, але у Путіна нічого не вийде, сказав Андрій Коваленко.
ВСУ, Путин
Україна планує знищити режим Путіна - РНБО / Колаж: Главред, фото: 43-тя ОМБр, скріншот YouTube

Коротко:

  • Путін "хоче" знищити Україну
  • Плани Путіна проваляться
  • Мета України - знищити режим Путіна

У глави країни-окупанта Росії Володимира Путіна можуть бути які завгодно плани щодо України, яку він хоче повністю знищити. Але нічого не вийде. У планах Києва - знищення кремлівського режиму. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

У своєму Telegram-каналі він прокоментував публікацію Financial Times про нібито плани Кремля щодо окупації Одеси, щоб відрізати Україну від головного порту в Чорному морі.

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"Публікації про те, що Путін щось там планує окупувати - це щось. Путін взагалі хоче повністю знищити Україну, але бажати він може чого завгодно. Немає жодного сенсу писати про його плани "окупувати Одесу" або ще що-небудь. Планувати може скільки завгодно, у нього не вийде", - каже чиновник.

За його словами, у Києва є плани у відповідь.

"Україна ж планує знищення режиму Путіна. Ось і все. Пам'ятайте про це. Усе від нас залежить", - наголосив Андрій Коваленко.

"Хотєлки" Путіна щодо захоплення Одеси - новини за темою:

Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський говорив, що в планах Путіна - окупація Одеси і вихід до кордонів із Румунією та Одесою. Україні потрібні гарантії недопущення такого сценарію.

Захоплення Одеси - ключова мета Путіна у війні, написали у своєму матеріалі журналісти Financial Times. У Кремлі вважають місто, мовляв, історично російським. Якщо ворогу вдасться окупувати Одесу, Україна залишиться без свого головного порту.

У Росії немає сил, щоб висадити десант біля Одеси і захопити місто, раніше сказав представник Сил оборони півдня Владислав Волошин. Утім, українська армія готується до будь-яких сценаріїв розвитку подій.

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Хто такий Андрій Коваленко

Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.

За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.

"Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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