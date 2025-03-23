Наступ ЗСУ на Луганщині та переговори з США: головні новини України (дайджест)

Новини України 23 березня станом на 22:00: ключові події дня, включно з військовою ситуацією, дипломатичними заявами та важливими внутрішніми рішеннями.

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Головні новини України станом на 19:30 23 березня / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот із відео, Офіс президента України

Головні новини України станом на 19:30. Добірка Главреда:

Росія вдарила по Києву дронами: уламки впали на багатоповерхівки, загинули люди

У ніч на 23 березня у Києві пролунали вибухи. Країна-агресорка Росія атакувала столицю дронами. Мер міста Віталій Кличко повідомив про влучання уламків у житловий будинок у Дніпровському районі.

"Палає на верхніх поверхах. Екстрені служби прямують на місце. У столиці працюють сили ППО", - написав він близько 00:30.

відео дня

Росіяни можуть активізуватися біля 3 важливих міст: де існує загроза

Найближчим часом армія країни-агресора Росії може зосередитись на Краматорському напрямку. Про це заявив військовий оглядач Денис Попович, передає 24 Канал.

За його словами, йдеться про трикутник Торецьк – Часів Яр – Костянтинівка.

Росіяни запустили по Україні 147 безпілотників: як відпрацювала ППО

У ніч на 23 березня країна-агресор Росія атакувала Україну 147-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків. Про це повідомили в Повітряних Силах.

"Ніхто інший не зміг би": Трамп заявив, що знає Путіна та може його зупинити

Президент США Дональд Трамп заявив, що зусилля зі стримування подальшої ескалації війни між країною-агресором Росією та Україною перебувають "під контролем". Про це він сказав в інтерв’ю Outkick, пише Bloomberg.

Зокрема, Трамп розповів, що його "хороші" відносини з Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським є ключовими для переговорів щодо припинення бойових дій.

21 березня Повітряні Сили ЗСУ успішно уразили район зосередження сил російської 1-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади 103-го мотострілецького полку в укритті та підвалі укриття в місті Торецьк Донецької області. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що в результаті ураження знищено особовий склад противника, зокрема десантно-штурмові групи та операторів БПЛА.

В Білому домі назвали нову дату початку перемир'я в Україні: ЗМІ розкрили деталі

США досі сподіваються, що широке перемир’я у війні Росії проти України може бути досягнуте за кілька тижнів, попри триваючі обстріли та небажання Кремля йти на угоду напередодні запланованих переговорів. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

ЗСУ звільнили село на Луганщині та стерли "в нуль" ворожі сили - 3 ОШБр

Силами Третьої штурмової бригади, передусім 1-го штурмового батальйону, відновлено контроль над населеним пунктом Надія. Про це повідомили у Telegram бригади.

Українські військові відновили контроль над територією загальною площею у три квадратні кілометри.

Україна проведе непрямі переговори з РФ: які цілі сторін та коли чекати перемир'я

​24 березня 2025 року в Ер-Ріяді, столиці Саудівської Аравії, відбудуться окремі переговори представників США з делегаціями України та Росії. Ці зустрічі мають на меті досягнення тимчасового припинення вогню та обговорення умов для потенційного мирного врегулювання конфлікту.​

Формат переговорів передбачає окремі зустрічі американської сторони з українськими та російськими представниками, без прямого контакту між делегаціями України та Росії. Цей підхід, відомий як "човникова дипломатія", дозволяє США виступати посередником, передаючи позиції та пропозиції між сторонами конфлікту.

Главред зібрав головне, що варто знати про переговори в Саудівській Аравії 24 березня.

Шантаж та погрози: хто змушував Україну відмовитись від ядерної зброї

Народний депутат України п'яти скликань, голова Української народної партії, колишній міністр навколишнього природного середовища України Юрій Костенко свого часу був одним із безпосередніх учасників процесу ядерного роззброєння України. Він розповів, хто з тодішніх партнерів України найбільше наполягав на відмові від ядерної зброї.

США тиснули на Британію щодо України: Стармер розповів, у чому справа

Після скандалу в Овальному кабінеті США намагалися тиснути на Велику Британію, щоб та піддала різкій критиці поведінку президента України Володимира Зеленського. Однак представники країни вирішили діяти по-іншому.

Як пише The New York Times, про це розповів прем’єр Британії Кір Стармер. За його словами, у Білому домі сподівалися на підтримку, адже очікували, що позиція Британії зміцнить дипломатичну лінію США.

Восени Росія може напасти на країну НАТО: у Bild розкрили деталі

Напад країни-окупанта Росії на Литву можливий уже восени. Після приходу до влади у США Дональда Трампа ситуація у світовій безпеці змінилася, а Кремль посилює свої позиції. Треба бути готовими оборонятися. Про це заявив німецький історик Зенке Найтцель.

В інтерв'ю Bild він розповів про те, що майбутнє літо може стати "останнім мирним літом для німців". Побоювання щодо ймовірної війни в Європі досить сильні, а Німеччина не готова до такого розвитку подій.

Україна знайшла ефективний метод протидії російським КАБам - деталі від Forbes

Українські засоби радіоелектронної боротьби ефективно зривають наведення російських плануючих бомб, що може свідчити про завершення "золотої епохи" цієї зброї на фронті. Про це пише військовий оглядач Девід Акс у статті для Forbes.

Неофіційний Telegram-канал ВПС РФ "Fighterbomber" стверджує, що керовані авіабомби КАБ або УМПК, оснащені супутниковим наведенням, зазвичай вражають ціль із точністю до 4-5 метрів.

Проте на практиці одна з таких бомб, здатна пролетіти понад 40 кілометрів і нести сотні кілограмів вибухівки, демонструє значні відхилення від цілі.

Тікали від війни: що відомо про чоловіка з донькою, які загинули від удару РФ

У Києві внаслідок влучання російського БпЛА в житловий будинок загинув чоловік і його 5-річна донечка. Родина втекла до Києва від війни, але ворожий дрон наздогнав їх у столиці. Про це повідомляє UNITED24.

Плани Трампа щодо міцного миру в Україні: у США попередили про небезпеку

Риторика спеціального представника Сполучених Штатів із Близького Сходу Стіва Віткоффа, який раніше вів перемовини у Москві з Володимиром Путіним і днями публічно повторив низку російських пропагандистських тез, підриває плани президента Дональда Трампа щодо завершення війни проти України та встановлення тривалого миру, і "виправдовує" агресора Росію. Про це заявили в американському Інституті вивчення війни.

У ISW нагадали, що Віткофф 21 березня дав інтерв'ю пропагандисту Такеру Карлсону, в якому зробив низку резонансних заяв.

Обговорюється часткове припинення вогню, почалися переговори України та США - Умєров

Україна і США проведуть переговори в Саудівській Аравії пізно ввечері в неділю, 23 березня. Про це повідомляє Reuters.

Українська та американська делегації планують обговорити можливе часткове припинення вогню між Україною та РФ. Ця зустріч відбудеться перед переговорами США і РФ, які заплановані на понеділок.

"Я вірю Путіну": у Трампа зробили важливу заяву щодо переговорів з Україною

Спеціальний посланник США Стів Віткофф висловив оптимізм напередодні переговорів у Саудівській Аравії щодо припинення війни в Україні, заявивши, що вірить у прагнення президента РФ Володимира Путіна закінчити агресивну війну проти України.

"Я відчуваю, що він хоче миру", - сказав Віткофф в інтерв'ю Fox News, передає Reuters.

У Третій штурмовій зробили прогноз про майбутнє Росії

У країні-окупанті Росії теж триває війна за виживання. Там держава не зможе вижити в тому стані, в якому вона перебуває зараз. Щоб країна вижила, вона повинна стати імперією. В іншому разі держава приречена. Про це заявив начальник штабу Третьої окремої штурмової бригади Петро Ролло Горбатенко.

"У Росії теж триває війна за виживання. Ця держава не зможе існувати в такому контексті, в якому вона є. Їй потрібно або відповідно розвинутися і стати гегемоном зі своїм впливом... Або все", - розповів він в інтерв'ю Армія TV.

Україну накриють дощі і штормовий вітер: синоптики назвали регіони

Погода в Україні найближчими днями різко зміниться. Регіони активно заливатимуть дощі. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.

У понеділок, 24 березня, дощі очікуються у західних та північних областях. Загалом буде тепло. Температура повітря підвищиться до +10...+16 градусів.

Є загибла та поранені: у відділку поліції на Одещині пролунав потужний вибух

У Одеській області пролунав вибух у будівлі поліції. Вже відомо про загиблих та потерпілих. Про це повідомляє Національна поліція України.

Внаслідок вибуху загинула жінка.

У Трампа зробили заяви про "перемовини" України з РФ і розкрили деталі

У Саудівській Аравії технічні групи США проведуть перемовини як з українцями, так і росіянами, що означає непрямий діалог між Києвом і Москвою. Обговорюватимуть питання припинення вогню в Чорному морі та відновлення перевезення палива і зерна. Про це заявив помічник американського президента з питань нацбезпеки Майкл Волтц.

В інтерв'ю CBS News він розповів про те, що на думку адміністрації Трампа, Україна і Росія, мовляв, ближче до миру, ніж будь-коли раніше.

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