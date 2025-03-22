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Росіяни під час переговорів бояться нової операції ЗСУ на території РФ - Тимочко

Віталій Кірсанов
22 березня 2025, 16:41
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Активізація ворога в Харківській і Сумській областях тільки зростатиме, каже Тимочко.
Іван Тимочко
Росіяни бояться нової операції ЗСУ на території РФ під час переговорів / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Facebook І.Тимочка

Що сказав Тимочко:

  • Росіяни сподіваються витіснити ЗСУ з території Курської області
  • Росіяни стягують свої ресурси до передової

Найближчими днями слід очікувати зростання активності військ РФ і бути готовими до появи численних інформаційних провокацій та повідомлень про вигадані перемоги російських сил. Про це попередив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, передає "Еспресо".

За його словами, росіяни сподіваються витіснити ЗСУ з території Курської області, і, схоже, що активізація ворога в районах Харківської та Сумської областей лише зростатиме.

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"Противник продовжує реалізовувати плани створення так званої "санітарної зони" на Харківщині, які тепер перейшли в активну фазу", - заявив Тимочко.

Він додав, що наразі росіяни, ризикуючи, стягують свої ресурси до передової, імовірно, побоюючись послаблення власних позицій, що могло б спричинити контрнаступ Збройних сил України.

"Ця тактика може бути пов'язана зі страхом росіян щодо можливих локальних операцій України, подібних до тієї, що була проведена в районі Білгородщини. Це змушує їх тягнути всі доступні сили і техніку до фронту. З іншого боку, вони побоюються, що ЗСУ можуть провести військову операцію, де завгодно на прикордонних територіях Росії. Це може послабити позиції РФ на міжнародній арені під час переговорних процесів", - зазначив Тимочко.

Операція в Курській області - останні новини за темою

Раніше ЗМІ дізналися про втрати ЗСУ під Курськом. Для України такі втрати танків нетипові.

Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп видав заяву про те, що тисячі українських військових нібито перебувають у повному російському оточенні. Після таких чуток у Генштабі ЗСУ пояснили, що насправді відбувається в Курській області.

Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що Курська операція досягла своєї мети. Глава держави пояснив, чого вдалося досягти.

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Хто такий Іван Тимочко

Тимочко Іван - учасник бойових дій, чинний військовослужбовець, голова Ради резервістів Сухопутних військ Збройних Сил України, ветеран АТО, повідомляє Вікіпедія.

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