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У Третій штурмовій зробили прогноз про майбутнє Росії

Андрій Ганчук
23 березня 2025, 17:46
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У Росії триває боротьба за виживання.
Третя штурмова, РФ
У Росії є тільки ресурси, вона може вижити лише як імперія - Горбатенко / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, УНІАН

Що сказали в Третій штурмовій:

  • Росія не виживе, якщо не буде імперією
  • У РФ є лише ресурсна база

У країні-окупанті Росії теж триває війна за виживання. Там держава не зможе вижити в тому стані, в якому вона перебуває зараз. Щоб країна вижила, вона повинна стати імперією. В іншому разі держава приречена. Про це заявив начальник штабу Третьої окремої штурмової бригади Петро Ролло Горбатенко.

"У Росії теж триває війна за виживання. Ця держава не зможе існувати в такому контексті, в якому вона є. Їй потрібно або відповідно розвинутися і стати гегемоном зі своїм впливом... Або все", - розповів він в інтерв'ю Армія TV.

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На думку військового, РФ прагне повернутися у "велику гру", інакше на неї чекає падіння економіки і народжуваності.

"Це країна, яка живе не за рахунок доданої вартості на продукти і товари. А основа держави - це виробництво товарів і послуг. У них, відповідно, це тільки "гола" ресурсна база", - каже Горбатенко.

За його словами, Росії для виживання держави потрібна імперія.

(Адже, - ред.) тоді її вплив задовольнятиме всі її потреби, незважаючи на її рівень розвитку", - наголосив Петро Горбатенко.

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Як повідомляв Главред, військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю розповів, що РФ готує наступ до 9 травня. На думку аналітика, у ворога закінчуються ресурси, і вже в травні на фронті може статися перелам.

Війська РФ, імовірно, будуть накопичувати сили поблизу Сумської та Харківської областей, вважає голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко. Противник не відмовився від планів щодо "санітарної зони" біля своїх кордонів.

Третя штурмова бригада силами, здебільшого 1-го штурмового батальйону, звільнила населений пункт Надія в Луганській області. Бійці за 30 годин повернули окуповане село під український контроль.

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Що відомо про Третю штурмову

З'єднання Сухопутних Військ ЗС України захищає країну з перших днів російського вторгнення у 2022 році. Створено на базі загонів територіальної оборони "Азов". Бійці 3 ОШБр вели бої на Запорізькому напрямку, підкріплення з полку вертольотами дісталося до оточеного Маріуполя. Підрозділ брав участь у Херсонському контрнаступі. У 2023 році полк став окремою штурмовою бригадою, яка також воювала під Бахмутом.

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