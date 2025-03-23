У Третій штурмовій зробили прогноз про майбутнє Росії

У Росії триває боротьба за виживання.

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У Росії є тільки ресурси, вона може вижити лише як імперія - Горбатенко / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, УНІАН

Що сказали в Третій штурмовій:

Росія не виживе, якщо не буде імперією

У РФ є лише ресурсна база

У країні-окупанті Росії теж триває війна за виживання. Там держава не зможе вижити в тому стані, в якому вона перебуває зараз. Щоб країна вижила, вона повинна стати імперією. В іншому разі держава приречена. Про це заявив начальник штабу Третьої окремої штурмової бригади Петро Ролло Горбатенко.

"У Росії теж триває війна за виживання. Ця держава не зможе існувати в такому контексті, в якому вона є. Їй потрібно або відповідно розвинутися і стати гегемоном зі своїм впливом... Або все", - розповів він в інтерв'ю Армія TV. відео дня

На думку військового, РФ прагне повернутися у "велику гру", інакше на неї чекає падіння економіки і народжуваності.

"Це країна, яка живе не за рахунок доданої вартості на продукти і товари. А основа держави - це виробництво товарів і послуг. У них, відповідно, це тільки "гола" ресурсна база", - каже Горбатенко.

За його словами, Росії для виживання держави потрібна імперія.

(Адже, - ред.) тоді її вплив задовольнятиме всі її потреби, незважаючи на її рівень розвитку", - наголосив Петро Горбатенко.

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Як повідомляв Главред, військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю розповів, що РФ готує наступ до 9 травня. На думку аналітика, у ворога закінчуються ресурси, і вже в травні на фронті може статися перелам.

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Третя штурмова бригада силами, здебільшого 1-го штурмового батальйону, звільнила населений пункт Надія в Луганській області. Бійці за 30 годин повернули окуповане село під український контроль.

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Що відомо про Третю штурмову З'єднання Сухопутних Військ ЗС України захищає країну з перших днів російського вторгнення у 2022 році. Створено на базі загонів територіальної оборони "Азов". Бійці 3 ОШБр вели бої на Запорізькому напрямку, підкріплення з полку вертольотами дісталося до оточеного Маріуполя. Підрозділ брав участь у Херсонському контрнаступі. У 2023 році полк став окремою штурмовою бригадою, яка також воювала під Бахмутом.

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