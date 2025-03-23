Україну накриють дощі і штормовий вітер: синоптики назвали регіони

Погода у Києві також буде дощовою. Там температура повітря підвищиться до +11.

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Прогноз погоди в Україні на 24 березня / фото: pixabay

Про що йдеться:

У яких регіонах будуть дощі

Якою буде температура повітря 24 березня

Якою буде погода в Києві 24 березня

Погода в Україні найближчими днями різко зміниться. Регіони активно заливатимуть дощі. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.

У понеділок, 24 березня, дощі очікуються у західних та північних областях. Загалом буде тепло. Температура повітря підвищиться до +10...+16 градусів.

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"Хіба гребінь свіжішого повітря - від Чернігівщини до Одещини", - написала Діденко.

Водночас у цей день очікуються сильні пориви вітру.

Прогноз погоди в Україні на 24 березня / фото: meteopost

Погода у Києві 24 березня

У Києві також очікується дощ та сильний вітер. Температура повітря 24 березня підвищиться до +11 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 24 березня / фото: meteoprog

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, буде мороз -3 градуси і дощі – стало відомо, у яких регіонах буде похолодання. Не усі області України накриє суттєве потепління – у деяких регіонах ще будуть морози. Також подекуди в нашій державі очікуються дощі.

Також раніше повідомлялося, що дощі литимуть в кількох областях – в Україні різко зміниться погода. Низку областей нашої держави накриють опади – синоптикиня сказала, де вони будуть.

Нагадаємо, Україну накрило різке потепління – синоптики назвали регіони, де литимуть дощі. Погода на Закарпатті буде найтеплішою. Там температура повітря підвищиться до +15 градусів.

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Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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