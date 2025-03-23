Україну накриють дощі і штормовий вітер: синоптики назвали регіони

Про що йдеться:
- У яких регіонах будуть дощі
- Якою буде температура повітря 24 березня
- Якою буде погода в Києві 24 березня
Погода в Україні найближчими днями різко зміниться. Регіони активно заливатимуть дощі. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.
У понеділок, 24 березня, дощі очікуються у західних та північних областях. Загалом буде тепло. Температура повітря підвищиться до +10...+16 градусів.
"Хіба гребінь свіжішого повітря - від Чернігівщини до Одещини", - написала Діденко.
Водночас у цей день очікуються сильні пориви вітру.
Погода у Києві 24 березня
У Києві також очікується дощ та сильний вітер. Температура повітря 24 березня підвищиться до +11 градусів.
Погода в Україні – останні новини
Як раніше повідомляв Главред, буде мороз -3 градуси і дощі – стало відомо, у яких регіонах буде похолодання. Не усі області України накриє суттєве потепління – у деяких регіонах ще будуть морози. Також подекуди в нашій державі очікуються дощі.
Також раніше повідомлялося, що дощі литимуть в кількох областях – в Україні різко зміниться погода. Низку областей нашої держави накриють опади – синоптикиня сказала, де вони будуть.
Нагадаємо, Україну накрило різке потепління – синоптики назвали регіони, де литимуть дощі. Погода на Закарпатті буде найтеплішою. Там температура повітря підвищиться до +15 градусів.
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Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
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