ЗСУ звільнили село на Луганщині та стерли 'в нуль' ворожі сили - 3 ОШБр

Що повідомили військові:
- ЗСУ відновили контроль над селом Надія
- Українські військові повернули три кв км територій
- Захисники знищили два механізовані полки РФ
Силами Третьої штурмової бригади, передусім 1-го штурмового батальйону, відновлено контроль над населеним пунктом Надія. Про це повідомили у Telegram бригади.
Українські військові відновили контроль над територією загальною площею у три квадратні кілометри.
Відомо, що хоч сама операція з деокупації села тривала протягом 30 годин, але окупаційним військам країни-агресорки Росії взяття Надії вартувало двох місяців зусиль.
Дивіться відео штурму українських військових:
За словами командира Третього Армійського Корпусу Андрія Білецького, за цей час було стерто "в нуль" два механізовані полки противника - 752-ий та 254-ий 20-ї армії РФ.
Ситуація на фронті - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що найближчим часом армія країни-агресора Росії може зосередитись на Краматорському напрямку. Про це заявив військовий оглядач Денис Попович.
У Генштабі напередодні повідомили, що 21 березня Повітряні Сили ЗСУ успішно уразили район зосередження сил російської 1-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади 103-го мотострілецького полку в укритті та підвалі укриття в місті Торецьк Донецької області.
Раніше також речник Української добровольчої армії Сергій Братчук розповів, що протягом тижня окупаційна армія країни-агресорки Росії проводила активні штурмові дії на Запорізькому напрямку, однак тепер активність ворога спала.
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Що відомо про 3 ОШБр
З'єднання Сухопутних Військ ЗС України захищає країну з перших днів російського вторгнення у 2022 році. Створено на базі загонів територіальної оборони "Азов". Бійці 3 ОШБр вели бої на Запорізькому напрямку, підкріплення з полку вертольотами дісталося до оточеного Маріуполя. Підрозділ брав участь у Херсонському контрнаступі. У 2023 році полк перетворений в окрему штурмову бригаду, яка також воювала під Бахмутом.
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