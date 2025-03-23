ЗСУ звільнили село на Луганщині та стерли 'в нуль' ворожі сили - 3 ОШБр

Окупанти не лише втратили контролю над українською територією, але й зазнали великих втрат.

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Окупанти поклали два місяці і чимало сил у Надії, однак ЗСУ відбили село / Колаж: Главред, фото: 3 ОШБр, скрін з відео

Що повідомили військові:

ЗСУ відновили контроль над селом Надія

Українські військові повернули три кв км територій

Захисники знищили два механізовані полки РФ

Силами Третьої штурмової бригади, передусім 1-го штурмового батальйону, відновлено контроль над населеним пунктом Надія. Про це повідомили у Telegram бригади.

Українські військові відновили контроль над територією загальною площею у три квадратні кілометри.

відео дня

Відомо, що хоч сама операція з деокупації села тривала протягом 30 годин, але окупаційним військам країни-агресорки Росії взяття Надії вартувало двох місяців зусиль.

Скріншот з телеграм-каналу Главред

Дивіться відео штурму українських військових:

За словами командира Третього Армійського Корпусу Андрія Білецького, за цей час було стерто "в нуль" два механізовані полки противника - 752-ий та 254-ий 20-ї армії РФ.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що найближчим часом армія країни-агресора Росії може зосередитись на Краматорському напрямку. Про це заявив військовий оглядач Денис Попович.

У Генштабі напередодні повідомили, що 21 березня Повітряні Сили ЗСУ успішно уразили район зосередження сил російської 1-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади 103-го мотострілецького полку в укритті та підвалі укриття в місті Торецьк Донецької області.

Раніше також речник Української добровольчої армії Сергій Братчук розповів, що протягом тижня окупаційна армія країни-агресорки Росії проводила активні штурмові дії на Запорізькому напрямку, однак тепер активність ворога спала.

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Що відомо про 3 ОШБр З'єднання Сухопутних Військ ЗС України захищає країну з перших днів російського вторгнення у 2022 році. Створено на базі загонів територіальної оборони "Азов". Бійці 3 ОШБр вели бої на Запорізькому напрямку, підкріплення з полку вертольотами дісталося до оточеного Маріуполя. Підрозділ брав участь у Херсонському контрнаступі. У 2023 році полк перетворений в окрему штурмову бригаду, яка також воювала під Бахмутом.

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