Восени Росія може напасти на країну НАТО: у Bild розкрили деталі

Коротко:

Напад країни-окупанта Росії на Литву можливий уже восени. Після приходу до влади у США Дональда Трампа ситуація у світовій безпеці змінилася, а Кремль посилює свої позиції. Треба бути готовими оборонятися. Про це заявив німецький історик Зенке Найтцель.

В інтерв'ю Bild він розповів про те, що майбутнє літо може стати "останнім мирним літом для німців". Побоювання щодо ймовірної війни в Європі досить сильні, а Німеччина не готова до такого розвитку подій.

"Вони (побоювання, - ред.) досить сильні. Ми бачимо, що безпекова ситуація у світі змінилася - через Путіна, через Трампа. Ми бачимо, що Росія анонсувала масштабні навчання в Білорусі. Ми бачимо сильний страх у країнах Балтії, що під час цих навчань російські війська можуть перетнути кордон. І ми бачимо, що, можливо, п'ята стаття НАТО, принаймні для США, може припинити діяти. Стримування слабшає", - пояснив свою позицію історик.

За його словами, потрібно готуватися і зміцнювати обороноздатність. Імовірність війни залежить від багатьох факторів. Навряд чи Москва ризикне запустити такий сценарій, доки триває війна проти України.

"Висновок з останніх трьох років може бути тільки один: We have to be capable - ми маємо бути готові, маємо бути обороноздатними. Чи буде така війна, залежить від того, як загалом відреагує НАТО, яку роль зіграє Трамп, яку роль зіграють європейці, чи буде досягнуто миру в Україні в якому б то не було вигляді. Тому що я не вірю, що Путін піде на такий крок, поки він ще воює в Україні", - наголосив Зенке Найтцель.