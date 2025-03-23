Восени Росія може напасти на країну НАТО: у Bild розкрили деталі

Майбутнє літо може стати останніми мирним літом для Німеччини і Європи, вважає історик Зенке Найтцель.

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Чи піде Росія на НАТО, залежатиме від війни в Україні - історик / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, ua.depositphotos.com

Коротко:

Росія може вже восени напасти на Литву

Напад РФ на НАТО залежить від ситуації в Україні

Німеччина не готова до можливої атаки РФ на країни Альянсу

Напад країни-окупанта Росії на Литву можливий уже восени. Після приходу до влади у США Дональда Трампа ситуація у світовій безпеці змінилася, а Кремль посилює свої позиції. Треба бути готовими оборонятися. Про це заявив німецький історик Зенке Найтцель.

В інтерв'ю Bild він розповів про те, що майбутнє літо може стати "останнім мирним літом для німців". Побоювання щодо ймовірної війни в Європі досить сильні, а Німеччина не готова до такого розвитку подій.

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"Вони (побоювання, - ред.) досить сильні. Ми бачимо, що безпекова ситуація у світі змінилася - через Путіна, через Трампа. Ми бачимо, що Росія анонсувала масштабні навчання в Білорусі. Ми бачимо сильний страх у країнах Балтії, що під час цих навчань російські війська можуть перетнути кордон. І ми бачимо, що, можливо, п'ята стаття НАТО, принаймні для США, може припинити діяти. Стримування слабшає", - пояснив свою позицію історик.

Що відомо про можливості НАТО та "осі зла" / Інфографіка: Главред

За його словами, потрібно готуватися і зміцнювати обороноздатність. Імовірність війни залежить від багатьох факторів. Навряд чи Москва ризикне запустити такий сценарій, доки триває війна проти України.

"Висновок з останніх трьох років може бути тільки один: We have to be capable - ми маємо бути готові, маємо бути обороноздатними. Чи буде така війна, залежить від того, як загалом відреагує НАТО, яку роль зіграє Трамп, яку роль зіграють європейці, чи буде досягнуто миру в Україні в якому б то не було вигляді. Тому що я не вірю, що Путін піде на такий крок, поки він ще воює в Україні", - наголосив Зенке Найтцель.

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Як повідомляв Главред, в одній зі своїх заяв Дональд Трамп сказав, що особисто не вірить у напад РФ на НАТО.

"Ні, я не згоден. Я не згоден. Анітрохи", - прокоментував він слова президента України Володимира Зеленського, який застерігав від такого варіанту розвитку подій.

Трамп розглядає можливість скасування 5-ї статті НАТО, розповіли журналісти NBC News із посиланням на впливових співрозмовників. Зокрема, Штати не хочуть захищати країни Європи, які, як вважають у Вашингтоні, недостатньо витрачаються на оборону.

Росія може перевірити на міцність п'яту статтю НАТО, вважає глава Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Бруно Каль. Усе залежить від того, коли закінчиться війна в Україні. Якщо вона завершиться до 2029 або 2030 року, то Москва здатна реалізувати свої плани раніше, ніж задумувала.

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Що відомо про Bild Bild - найпопулярніша щоденна газета в Німеччині, а також довгий час була найпопулярнішою газетою в Європі. Її платний тираж становить 986 027 примірників, що на 77,6% менше, ніж у 1998 р. Національний таблоїд видається берлінським видавництвом Axel-Springer-Verlag з червня 1952 року, повідомляє Вікіпедія. Комерційний успіх газети спричинив появу медіа-бренду Bild, під яким Axel-Springer-Verlag видає кілька друкованих відгалужень і новинний портал Bild.de. У 2023 році медіакомпанія була змушена припинити свою діяльність у сфері виробництва телевізійних програм з телеканалом Bild, який проіснував лише два роки. Довгострокові плани видавця включають припинення випуску друкованої газети та перехід на повністю цифрову пропозицію. У квітні 2022 року 603 284 читачі скористалися платною цифровою послугою Bild plus. За кількістю передплатників він є найбільшим у Європі та десятим у світі. За даними опитування Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), у березні 2019 року Bild.de є найвідвідуванішим новинним сайтом у Німеччині, який відвідало близько 25 мільйонів осіб.

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