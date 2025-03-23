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США можуть прибрати "ядерну парасольку": прогноз несподіваної загрози для ЄС

Олексій Тесля
23 березня 2025, 02:30
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Європейському союзу необхідно зміцнювати власну безпеку, впевнений Юрій Костенко.
США, ядерна зброя
/ Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, ua.depositphotos.com

Важливо:

  • "Ядерна парасолька" США може в будь-який момент зникнути
  • Європейському союзу необхідно зміцнювати власну безпеку

Народний депутат України п'яти скликань, колишній міністр навколишнього природного середовища України Юрій Костенко заявив про те, що Європейський Союз нарешті усвідомив свою відповідальність за безпеку.

"Адже "ядерна парасолька" США може в будь-який момент зникнути", - наголосив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт говорить про те, що Європейському Союзу необхідно зміцнювати власну безпеку.

"Називаючи речі своїми іменами, мені дивно, що Європейський Союз, який сумарно має в 10 разів більший ВВП, ніж Росія, і набагато більше технологічних можливостей для виробництва надсучасних озброєнь, не кажучи про ядерні, досі з простягнутою рукою просить США гарантувати його безпеку", - упевнений він.

Костенко додав, що це - плата за надто довгий період перебування в комфортному становищі після Другої світової війни, коли система міжнародної безпеки спиралася на договори, ООН та інші інституції.

Дивіться відео - інтерв'ю Юрія Костенка:

Раніше повідомлялося про те, що Франція готова розмістити ядерну зброю на території деяких країн. Президент Франції наголосив, що ядерна доктрина його країни не змінюється.

Нагадаємо, раніше Макрон назвав Францію унікальною країною в Європі завдяки своєму потенціалу ядерного стримування. Він також не проти поширювати цей захист на європейських союзників.

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що вступ України до НАТО може зайняти багато років. Альтернативною гарантією безпеки від російської агресії може стати ядерна зброя.

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Хто такий Юрій Костенко

Юрій Іванович Костенко (нар. 12 червня 1951, Нова Ободівка, Вінницька область, УРСР) — український політик. Голова Української Народної Партії з грудня 1999 року.

1990–1994 — народний депутат України I скликання;

Березень 1990 — жовтень 1992 року — заступник голови, з жовтня 1992 року — член Комісії з питань екології.

Входив до Народної Ради.

З жовтня 1992 року — Міністр охорони навколишнього природного середовища України.

1994–1995 — Народний депутат України II скликання, член Комісії з питань ядерної політики та безпеки. Член депутатської фракції НРУ.

Колишній міністр охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України. Був членом ради СБУ, членом Ради національної безпеки при Президентові України, членом Ради національної безпеки і оборони України з серпня 1996 по вересень 1998 року, членом Комісії з питань ядерної політики і екологічної безпеки при Президентові України з грудня 1997 по липень 2000року, членом Державної комісії з проведення в Україні адміністративної реформи з липня 1997 по липень 2001року. 4 жовтня 1997 року у Відні на сесії Генеральної конференції МАГАТЕ підписав від імені уряду України Конвенцію про безпеку поводження з радіоактивними відходами та відпрацьованим паливом.

1998–2002 — народний депутат України III скликання. (НРУ, № 5 в списку). Заступник голови Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки з липня 1998 року.

Очолював тимчасову Комісію з питань розробки концепції національної безпеки, очолював спеціальну роботу депутатської групи з підготовки до ратифікації Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь, брав участь у роботі тимчасової Комісії з розслідування дій посадових осіб під час ДКНС, очолював українську делегацію на переговорах з Росією з проблем ядерного роззброєння.

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Юрій Костенко
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