У Трампа зробили заяву про 'перемовини' України з РФ і розкрили деталі

Київ і Москва нібито ближче до миру, "ніж будь-коли раніше", вважає Майк Волтц.

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У Саудівській Аравії обговорюватимуть питання перемир'я в Чорному морі - Волтц / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, Міноборони РФ

Головне із заяви Волтца:

Україна і РФ нібито наближаються до миру

Перемовини у Саудівській Аравії вестимуть технічні групи

Сторони мають намір домовитися про перемир'я в Чорному морі

У Саудівській Аравії технічні групи США проведуть перемовини як з українцями, так і росіянами, що означає непрямий діалог між Києвом і Москвою. Обговорюватимуть питання припинення вогню в Чорному морі та відновлення перевезення палива і зерна. Про це заявив помічник американського президента з питань нацбезпеки Майкл Волтц.

В інтерв'ю CBS News він розповів про те, що на думку адміністрації Трампа, Україна і Росія, мовляв, ближче до миру, ніж будь-коли раніше.

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"Ми просуваємося ближче, і ми ближче до угоди (мирної угоди між Україною і РФ), ніж будь-коли раніше", - вважає чиновник.

Як стверджує американський представник, переговорний процес вдалося розпочати завдяки розмовам Трампа із Зеленським і Путіним.

"І тепер у нас є технічні групи, фактично з українцями і росіянами на одному об'єкті, які проводять непрямі перемовини", - каже Волтц.

Про що говоритимуть Україна і США в Саудівській Аравії

За його словами, в рамках перемовин обговорюватимуть питання припинення вогню в Чорному морі.

"Їм (Україні та Росії, - ред.) треба торгувати і нафтою, і газом, і зерном, щоб прогодувати свій народ та інших", - додав Майкл Волтц і наголосив, що надалі планується обговорення лінії фронту, територіальних питань, а також досягнення та збереження сталого миру.

Коротко про результати перших перемовин у Джидді / Інфографіка: Главред

Перемовини України та США в Саудівській Аравії - новини за темою:

Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський раніше заявив, що Україна і Сполучені Штати 24 березня проведуть переговори в Саудівській Аравії. За словами президента, спочатку американці зустрінуться з українцями, а після цього - з росіянами. Прямих перемовин Києва і Москви не буде.

Зустріч Києва і Вашингтона буде технічною, а не політичною, сказав речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий. За його словами, сторони обговорять технічні можливості встановлення режиму припинення вогню і його дотримання.

Україно-американські переговори почалися в неділю ввечері, 23 жовтня, повідомив міністр оборони Рустем Умеров.

"До порядку денного включено пропозиції щодо захисту енергетичних об'єктів і критичної інфраструктури. Сьогодні ми опрацьовуємо низку складних технічних питань - до складу нашої делегації входять як експерти з енергетики, так і військові представники військово-морського і військово-повітряного компонентів", - наголосив глава Міноборони.

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Хто такий Майкл Волц Майкл Джордж Глен Волц — американський політик і полковник армії Сполучених Штатів. Член Республіканської партії. Волц народився 31 січня 1974 року в Бойнтон-Біч, штат Флорида, і виріс у Джексонвіллі. Отримав ступінь бакалавра мистецтв у галузі міжнародних досліджень у Військовому інституті Вірджинії та отримав звання другого лейтенанта армії США, пише Вікіпедія. Волц — "зелений берет" (так у США називають Сили спеціальних операцій) із бойовими нагородами, який все ще служить полковником Національної гвардії армії США і колишній радник з політики Білого дому та Пентагону. Він перший "зелений берет", обраний до Конгресу. Прослужив в армії понад 26 років. Служив як офіцер спецназу з численними відрядженнями до Афганістану, на Близький Схід та до Африки. За бойові заслуги Волц був нагороджений чотирма бронзовими зірками, зокрема, двома - за хоробрість. Волц підтримав Дональда Трампа на президентських праймеріз Республіканської партії у 2024 році. Після вторгнення росії в Україну в 2022 році він закликав адміністрацію Джо Байдена надати Києву більше зброї, щоб допомогти йому відтіснити російські війська. Але у 2024 році Волтц заявив, що має відбутися переоцінка цілей Сполучених Штатів в Україні. Зокрема, у квітні 2024 Волц голосував проти додаткового фінансування допомоги Україні на $60 млрд. "Епоха бездонних чеків для України від Конгресу закінчилася. Європа має зробити більше для України, США мають захистити свій південний кордон", — писав він. При цьому серед інших причин свого голосування проти фінансування для України Волц називав відсутність стратегії в адміністрації президента Джо Байдена. Він критикував Білий дім за повільну та несвоєчасну підтримку України, а також за недостатні санкції проти енергетичного сектору Росії. "Якщо Путін досягне успіху в Україні, він не зупиниться, поки не залучить країни НАТО. Потрібно спинити Росію перед тим, як вона втягне НАТО і США у війну", — писав Волц.

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