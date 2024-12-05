"Ворога вибили": ЗСУ відновили контроль над важливою точкою - ОСУВ "Хортиця"

Агресори з Росії в Донецькій області зазнали великих втрат.

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ЗСУ мають успіхи в Донецькій області / Колаж: Главред, карти, Генштаб ЗСУ

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Новий Комар знову під контролем України

Для ворога це була дуже зручна точка для розвитку оперативного оточення Великої Новосілки

Українські військовослужбовці вибили російські підрозділи з села Новий Комар на Времівському фронті. Село розташоване у Великоновосілківській громаді Волноваського району. Населений пункт на Донеччині знову контролюють Сили оборони.

Цю інформацію для "Суспільне Донбас" підтвердив 5 грудня речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

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"Ворога вибили звідти і населений пункт Новий Комар, що розташований у Волноваському районі Донецької області та входить до Великоновосілківської селищної громади, знаходиться під контролем Сил оборони", — повідомив Волошин.

Окрім цього, таким підтвердженням також поділився військовий, командир взводу 24ОШБ "Айдар" з позивним "Осмáн" Станіслав Бунятов на своїй сторінці в Telegram.

"Хлопці звільнили Новий Комар на півночі від Великої Новосілки, герої. Ворог буде продовжувати тиск та намагатися знову зайняти н.п, для нього це дуже зручна точка для розвитку оперативного оточення Великої Новосілки", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється про те, що російські окупанти зазнали великих втрат, багато хто втік до траси. У полон взято ворожих морпіхів із 40-ї БрМП РФ.

Ситуація на фронті - що відомо

Як повідомляв раніше Главред, DeepState також підтвердив, що ЗСУ деокупували важливе селище на Донеччині. Після успішних дій сміливих воїнів ворог втратив можливість оточити угруповання ЗСУ біля сусіднього селища Великої Новосілки.

Окрім цього, ЗСУ покращили свої позиції на ключовому напрямку. Захисники України повністю відбили один із двох плацдармів в районі Куп’янська.

Водночас інше місто на Донбасі під загрозою падіння. Ситуація залишається небезпечною, однак зробити остаточні висновки можна буде після старту кампанії РФ вже 2025 року.

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Що відомо про ОСУВ "Хортиця"? Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця"), також відоме як Угруповання Об'єднаних сил та Східне угруповання військ — об'єднання Збройних сил України. Створене під час відбиття російської збройної агресії у 2022 році. Діє у Східний операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки). Станом на літо 2023 року на півночі межує з ОСУВ "Північ", на півдні — з ОСУВ "Таврія", пише Вікіпедія.

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