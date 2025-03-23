Обговорюється часткове припинення вогню, почалися переговори України та США - Умєров

Що відомо:
- 23 березня будуть переговори України та США
- На переговорах обговорюватимуть питання про часткове припинення вогню
Україна і США проведуть переговори в Саудівській Аравії пізно ввечері в неділю, 23 березня. Про це повідомляє Reuters.
Українська та американська делегації планують обговорити можливе часткове припинення вогню між Україною та РФ. Ця зустріч відбудеться перед переговорами США і РФ, які заплановані на понеділок.
Повідомляється, що українську делегацію очолить міністр оборони Рустем Умєров. Україна і США планують уточнити нюанси можливих різних режимів припинення вогню, як контролювати і що буде ходити в сферу цих дій.
Пізніше Рустем Умєров заявив, що в Ер-Ріярді вже почалася зустріч з американською командою. Ці переговори проводять, реалізуючи директиву Володимира Зеленського щодо наближення справедливого миру і зміцнення безпеки.
"До порядку денного включено пропозиції щодо захисту енергетичних об'єктів і критичної інфраструктури. Сьогодні ми опрацьовуємо низку складних технічних питань - до складу нашої делегації входять як експерти з енергетики, так і військові представники військово-морського та військово-повітряного компонентів", - написав Умєров у соцмережі Х.
Переговори в Саудівській Аравії - новини за темою
Нагадаємо, 11 березня відбулися переговори делегацій України та США в Саудівській Аравії. Сторони домовилися про тимчасове припинення вогню на 30 днів із можливістю продовження. Також США вирішити відновити обмін розвідданими і допомогу у сфері безпеки Україні.
Як писав Главред із посиланням на президента Володимира Зеленського, у понеділок, 24 березня, в Саудівській Аравії представники США вкотре зустрінуться з делегаціями України і Росії. За словами Зеленського, спочатку американська сторона зустрінеться з українськими представниками, а потім - з російськими. Тож у Саудівській Аравії Україна не контактуватиме з РФ.
Нещодавно радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк підтвердив інформацію про те, що українська делегація не братиме участі в майбутніх переговорах між США та Росією. Подоляк пояснив, що ці переговори мають відбутися у двосторонньому форматі між Вашингтоном і Москвою, тож Україна поки що не планує брати в них участь.
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